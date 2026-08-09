Canan Karatay uyardı: Büyük tehlikeyi açıkladı! Nedeni buymuş.. Karatay’dan ezber bozan açıklama

Canan Karatay, ilerleyen yaşlarda öğün sayısının daha da azaltılabileceğini savundu. Ancak tüketilen gıdaların niteliğinin önemli olduğunu belirten Karatay, sağlıklı yağ, protein ve doğal besinlerden oluşan öğünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Karatay, kendi beslenme yaklaşımında hazır ve yoğun şekilde işlenmiş ürünlere yer verilmemesi gerektiğini belirtti. Ultra işlenmiş gıdalara dikkat çekti Konuşmasında ultra işlenmiş gıdalara da değinen Karatay, bu tür ürünlerin yeterli tokluk sağlamadığını ve kişilerin daha sık yemek istemesine neden olabileceğini öne sürdü. İşlenmiş gıdalar yerine doğal besinlerin tercih edilmesi gerektiğini savunan Karatay, sağlıklı yağ ve protein içeren öğünlerin daha uzun süre tok tutabileceğini ifade etti. Karatay, kısa süreli açlık hissinin sürekli yemek yenerek bastırılmaması gerektiğini belirterek, “Açlıktan korkmayın” mesajı verdi. Sağlıklı ve doyurucu bir öğün tüketildiğinde kişinin kısa süre içerisinde yeniden acıkmayacağını söyleyen Karatay, sindirim tamamlanmadan sürekli yemek yenmesinin biyolojik ve biyokimyasal sistemi olumsuz etkilediğini savundu. Hacı Bektaş–ı Veli’nin sözüyle mesaj verdi Canan Karatay, açıklamalarının sonunda Hacı Bektaş-ı Veli’ye atfedilen “Az yiyenin hekime, düz gidenin hakime işi olmaz” sözünü hatırlattı. Karatay, “Az yiyeceğiz ama öz yiyeceğiz” diyerek doğal, mümkün olduğunca az işlenmiş ve besleyici gıdaların tercih edilmesini önerdi.