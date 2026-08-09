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Canan Karatay uyardı: Büyük tehlikeyi açıkladı! Nedeni buymuş.. Karatay’dan ezber bozan açıklama

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Canan Karatay uyardı: Büyük tehlikeyi açıkladı! Nedeni buymuş.. Karatay’dan ezber bozan açıklama

Sağlık ve beslenme konularındaki ezber bozan çıkışlarıyla tanınan Canan Karatay, “Karatay Sözü” adlı YouTube kanalında aralıklı oruç, öğün sıklığı ve işlenmiş gıdaların tehlikeli olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

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Foto - Canan Karatay uyardı: Büyük tehlikeyi açıkladı! Nedeni buymuş.. Karatay’dan ezber bozan açıklama

Sağlık ve beslenme konularındaki ezber bozan çıkışlarıyla tanınan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, “Karatay Sözü” adlı YouTube kanalında aralıklı oruç, öğün sıklığı ve işlenmiş gıdalar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aralıklı orucun son yıllarda yeni bir beslenme modeli gibi sunulduğunu söyleyen Karatay, günde iki öğün beslenme yaklaşımını uzun yıllardır savunduğunu belirtti.

#2
Foto - Canan Karatay uyardı: Büyük tehlikeyi açıkladı! Nedeni buymuş.. Karatay’dan ezber bozan açıklama

Canan Karatay, aralıklı oruç konusunda daha önce yaptığı “uydurmadır” açıklamasına açıklık getirdi. Karatay, itirazının öğünler arasında uzun süre bırakılmasına değil, bunun yeni keşfedilmiş bir beslenme modeli gibi sunulmasına yönelik olduğunu söyledi.

#3
Foto - Canan Karatay uyardı: Büyük tehlikeyi açıkladı! Nedeni buymuş.. Karatay’dan ezber bozan açıklama

Karatay, uzun yıllardır günde iki öğün beslenmeyi önerdiğini ifade ederek, “Aralıklı oruç demek günde iki kere beslenmek. Biz bunu senelerden beri kitaplarda yazıyoruz, programlarda anlatıyoruz” ifadelerini kullandı. Gün içerisinde üç ana öğünün yanı sıra ara öğünlerin de tüketilmesini eleştiren Karatay, sık yemek yemenin vücudun sindirim sistemini sürekli çalışmaya zorladığını savundu.

#4
Foto - Canan Karatay uyardı: Büyük tehlikeyi açıkladı! Nedeni buymuş.. Karatay’dan ezber bozan açıklama

Yemeklerin sindirilmesi sırasında mide, bağırsaklar ve pankreasın aktif olarak çalıştığını belirten Karatay, sindirim süreci devam ederken yeniden yemek yenmesinin metabolik sistemi olumsuz etkileyebileceğini ileri sürdü. Karatay, özellikle elma veya başka küçük atıştırmalıkların “ara öğün” adı altında sürekli tüketilmesine karşı çıkarak öğünler arasında yeterli süre bırakılması gerektiğini ifade etti.

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Foto - Canan Karatay uyardı: Büyük tehlikeyi açıkladı! Nedeni buymuş.. Karatay’dan ezber bozan açıklama

Canan Karatay, ilerleyen yaşlarda öğün sayısının daha da azaltılabileceğini savundu. Ancak tüketilen gıdaların niteliğinin önemli olduğunu belirten Karatay, sağlıklı yağ, protein ve doğal besinlerden oluşan öğünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Karatay, kendi beslenme yaklaşımında hazır ve yoğun şekilde işlenmiş ürünlere yer verilmemesi gerektiğini belirtti. Ultra işlenmiş gıdalara dikkat çekti Konuşmasında ultra işlenmiş gıdalara da değinen Karatay, bu tür ürünlerin yeterli tokluk sağlamadığını ve kişilerin daha sık yemek istemesine neden olabileceğini öne sürdü. İşlenmiş gıdalar yerine doğal besinlerin tercih edilmesi gerektiğini savunan Karatay, sağlıklı yağ ve protein içeren öğünlerin daha uzun süre tok tutabileceğini ifade etti. Karatay, kısa süreli açlık hissinin sürekli yemek yenerek bastırılmaması gerektiğini belirterek, “Açlıktan korkmayın” mesajı verdi. Sağlıklı ve doyurucu bir öğün tüketildiğinde kişinin kısa süre içerisinde yeniden acıkmayacağını söyleyen Karatay, sindirim tamamlanmadan sürekli yemek yenmesinin biyolojik ve biyokimyasal sistemi olumsuz etkilediğini savundu. Hacı Bektaş–ı Veli’nin sözüyle mesaj verdi Canan Karatay, açıklamalarının sonunda Hacı Bektaş-ı Veli’ye atfedilen “Az yiyenin hekime, düz gidenin hakime işi olmaz” sözünü hatırlattı. Karatay, “Az yiyeceğiz ama öz yiyeceğiz” diyerek doğal, mümkün olduğunca az işlenmiş ve besleyici gıdaların tercih edilmesini önerdi.

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Foto - Canan Karatay uyardı: Büyük tehlikeyi açıkladı! Nedeni buymuş.. Karatay’dan ezber bozan açıklama

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