  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu Rusya savaş filan dinlemedi, çılgınlar gibi Türkiye'den satın almaya başladı, 'ne çıkarsa gönderin' diyorlar Türkiye'ye karşı çağırdıkları İsrail başlarına bela oldu: Bizi satın alıyorlar Korku dağları sardı! Amichai Chikli: Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız İki savunma devi işi eline yüzüne bulaştırdı: İtiraf gibi açıklama geldi Tahran bu kez şaşırttı: İran, Türkiye'nin yaptığı anlaşamada kimin kaybedeceğini açıkladı 'Şok edici bilgi' diyerek dünyaya duyurdular: Türkiye o ülkeye bir filo savaş uçağı konuşlandıracak Türkiye ile yapılan anlaşma ülkeyi karıştırdı: Verdiğimiz Patriot'ları hemen iade edin Abdülhamid Han ezberleri altüst etti: 75 milyar metreküplük devasa keşif
Kadın - Aile
17
Yeniakit Publisher
Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

Yağları cayır cayır yakan 5 altın kurala dikkat etmelisiniz...

#1
Foto - Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

Vücudun yağ depolamasını yöneten insülin ile yağ yakımını destekleyen glukagon arasındaki denge, kilo vermenin en kritik noktalarından biri... Doğru beslenme düzeniyle bu mekanizmanın yeniden aktif hale getirilebiliyor. Öğün aralarını uzatmak ve protein ağırlıklı öğünler tercih etmek de glukagon hormonunu harekete geçirerek yağ yakımını destekliyor.

#2
Foto - Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

Vücutta hormon dengesi kuran, yağ yakımını aktifleştiren beslenme için iki hormona odaklanmak çok önemli. Biri insülin, glukagondur... İnsülin, kan şekerini düşürmekte ama ortamda fazla olan karbonhidratı yani enerjiyi yağ olarak depolamaktadır. Bu sebeple sürekli karbonhidrat içeren besinlerden atıştırmak kan şekeri yükselmesini sürekli kılmakta, vücudun ihtiyacının üzerinde alınan karbonhidratların kas ve karaciğer depolarının da sürekli dolu tutulmasını sağlamakta. Depolanamayan diğer kısmının ise yağa dönüştürmekte karın içinde, bel çevresinde yoğun yağlanmaya neden olmakta.

#3
Foto - Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

Diğer yandan insülinin tam tersi etki gösteren yine pankreastan salgılanan glukagon hormonu da vücutta işlevsiz kalırsa yağ yakma çalışmaz. Kilo fazlalığınız olduğunda metabolik olarak vücudumuz glukagon direnci oluşturur, yağ yakma modunu kapatır.

#4
Foto - Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

Zayıflama ise tam tersi etki yaratır. Yani kilo kaybıyla yağ yakma mekanizması yenilenir, aktifleşir. Bu sebeple kilo verirken ilk adımı atıp sabırlı olmak gerekir.

#5
Foto - Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

Kilo vermek açlık glukagon seviyelerini düşürür, yağ yakımını hızlandırır. Kaybedilen kilo miktarı arttıkça glukagon direnci kırılır ve yağ yakımı aktif kalmaya devam eder. İnsülin-glukagon dengesini kurarak yağ yakımını aktifleştiren önerilerimi kaydedin lütfen.

#6
Foto - Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

1- Sürekli atıştırmak ve bu atıştırmanın karbonhidrat içeren yiyecek olması insülinin sürekli salgılanmasını sağlar ve glukagonun aktifleşmesini önler. Yağ yakımı bloke olur. Sık yemekten uzaklaşın.

#7
Foto - Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

2- Öğün düzeni glukagon duyarlılığını sağlar. 3 ana 1 ya da maksimum 2 ara öğün protein ve yağdan zengin olmak kaydıyla açlık glukagon hormonunu düşürür ve yağ yakımını da başlatır. 3- Uzun aç kalma süresinde aktifleşir. Uzun açlıkta karbonhidrat olmayan kaynaklar yağlar ve proteinlerden vücudun ihtiyacı olan glikoz üretimini sağlar. Bu sebeple gece 12 açlığı ve öğünler arasında 4 saat açlık yağ yakımını aktifleştirir.

#8
Foto - Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

4- Kalori kısıtlamasıyla direkt glukagon duyarlılığı artarak yağ kaybını tetiklemektedir. Az ye çok hareket et işe yarayan ve yağ yakımını artıran bir fizyolojidir, bunu unutmamak gerekiyor. 5- Kan şekerini dengeleyen, glisemik indeksi düşük rafinasyona uğramayan karbonhidratlardan metabolizmanıza uygun miktarda yiyerek glukagon direncini kırıp yağ yakmaya hızlıca başlayın.

#9
Foto - Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

Zeytinyağı tüketerek kronik stresini azaltabilirsiniz, kortizol yükselmesini sabah uyanır uyanmaz 1 tatlı kaşığı yüksek polifenollü zeytinyağı tüketerek düşürmeyi destekleyebilirsiniz. Uyanır uyanmaz içeceğiniz kahvenize 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyerek sindirimi çalıştırabilir ve mitokondrilerinizi zeytinyağına özgü polifenollerle doldurup enerji dolu bir güne başlayabilirsiniz.

#10
Foto - Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

Salatanıza kişi başı 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek bozulmuş lipid metabolizmanızı düzeltip kalp hastalığından kendinizi koruyabilirsiniz. Günde 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı tüketerek mitokondrilerdeki DNA'nın korunmasını sağlar, vücudun oksidatif stresini azaltır, mitokondrilerde ATP üretimini arttırır, yeni mitokondirlerin sentezini çoğaltarak antiinflamatuvar etkiyle birlikte nörolojik hastalıklardan kansere kadar kendinizi korursunuz.

#11
Foto - Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

Zeytinyağı tüketirseniz otofajiyi gün boyu yüksek tutarsınız. Hücrelerinizi yeniler vücutta metabolik esneklik sağlarsınız. Zeytinyağınızı açtıktan sonra en kısa sürede tüketirseniz polifenollerin oksidasyonunu önleyerek sağlık faydasını fazlasıyla alırsınız. Yani aylarca açtığınız zeytinyağını bekletmek faydalı değil değerli takipçilerim. Sonuç olarak sağlık için doğanın iyileştirici doğal ilacı yüksek polifenollü zeytinyağını mutfağınızdan eksik etmeyin.

#12
Foto - Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

Bunların altını niye çizdim? Çünkü zeytinyağının sağlığımıza bir faydası daha açıklandı. Nutrients dergisinde yayınlanan güncel bir araştırma, yüksek polifenollü zeytinyağındaki "hidroksitirozol, oleokantal, oleuropein" adlı fenolik bileşiklerin kalp, kanser, diyabet gibi hastalıklardan koruyucu, mikrobiyota sağlığını iyileştirici etkisine ek olarak mitokondriyal sağlığımızı da koruyabildiğini gösterdi. Zeytinyağı tek başına her organ ve hücrede bulunan mitokondrilerin yeniden sentezini sağlayabilmekte. Bu hücrelerin sağlığını koruyarak kronik hastalık gelişimini direkt önleyebilmektedir.

#13
Foto - Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

Bağırsaklardan beyin sağlığına etki ederek iyileştirici fayda sağlayan doğal besinler geliyor. Güçlü bağırsaklar takviyelerle değil doğal besinlerden aldığı biyoaktif bileşenler sayesinde beyine ulaştırarak bilişsel sağlığımızın da iyileşmesini sağlar. Bunun için mikrobiyotayı besleyen ve bağırsak beyin aksında psikolojik iyileşmeyi, mental kapasiteyi güçlendiren yiyecekleri beslenmenizden eksik etmeyin derim.

#14
Foto - Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

- Muz, mercimek, brokoli, yulaf, badem, mantar, bulgur: Bu besinlerdeki diyet lifleri bağırsaklarda kısa zincirli yağ asitlerinin sentezini arttırır. Mikrobiyota kompozisyonunu ve fonksiyonunu olumlu değiştirir ve modumuzu dengeler.

#15
Foto - Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

- Çilek, nar, yaban mersini, karadut, böğürtlen, karpuz, kiraz, pancar: Bu besinlerdeki antioksidanlar daha sağlıklı mikrobiyota bakteri kompozisyonunu sağlar. Serbest radikalleri azaltarak bilişsel fonksiyonu iyileştirir.

#16
Foto - Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

- Sardalya, uskumru, hamsi, levrek, lüfer: Omega 3 yağ asitleri sayesinde bağırsaklardaki bakterileri çoğaltır ve beyin bariyerinden geçen yağ asitleri duygu durumuzu olumlu değiştirir. Bu sebeple glikozamin kullanımının riskli kişilerde sinir hücre ölümünü ve hafıza kaybını hızlandırdığı irdelenmiş, nörodejenerasyon başladıktan sonra glikozamin takviyesi kullanımında tehlike olabileceği bildirilmiştir. Araştırmalardaki analizler sonucunda olması kesin bir nedensellik kanıtı olmaktan ziyade bir ilişki olduğunu da gösteriyor. Halihazırda hafıza sorunları olan bireylerin glikozamin kullanmasında dikkatli olmalarını ve tıbbi rehberlikle kullanım onayı alınmasının önemini vurgulamak isteriz...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boluspor’dan çifte transfer!
Spor

Boluspor’dan çifte transfer!

1. Lig ekibi Boluspor, dış transferde Yusuf Can Esendemir ile Muhammed Mert’i kadrosuna kattı.
O ilçede denize girmek yasaklandı
Yerel

O ilçede denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
İran'a saldırı için gönderilen ABD gemisinde kriz! Asker aileleri isyan etti
Gündem

İran'a saldırı için gönderilen ABD gemisinde kriz! Asker aileleri isyan etti

ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarında görev alan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki yaşam koşulları asker ailelerini isyan ettird..
Tribün liderine dev operasyon! Evi resmen cephaneliğe çevirmiş!
Gündem

Tribün liderine dev operasyon! Evi resmen cephaneliğe çevirmiş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ultrAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" lakaplı Mu..
Bu adam az daha Türkiye’yi yönetecekti! ‘Hani benim 18 bin dolarım’ Muharrem milli geliri meğer Havuç kadar biliyormuş
Gündem

Bu adam az daha Türkiye’yi yönetecekti! ‘Hani benim 18 bin dolarım’ Muharrem milli geliri meğer Havuç kadar biliyormuş

2018 yılı seçimlerinde Türkiye’yi yönetmeye talip olarak cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin yaptığı milli gelir hesabı alay konusu o..
Süper Lig’e bomba gibi geldi! Çorum FK'dan yeni transfer hamlesi
Spor

Süper Lig’e bomba gibi geldi! Çorum FK'dan yeni transfer hamlesi

Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Çorum FK, son olarak Norveç Ligi takımlarından Lillestrom SK'da forma giyen orta saha oyuncusu Markus Ka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23