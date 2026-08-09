Yağları cayır cayır yakan işte 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

Vücutta hormon dengesi kuran, yağ yakımını aktifleştiren beslenme için iki hormona odaklanmak çok önemli. Biri insülin, glukagondur... İnsülin, kan şekerini düşürmekte ama ortamda fazla olan karbonhidratı yani enerjiyi yağ olarak depolamaktadır. Bu sebeple sürekli karbonhidrat içeren besinlerden atıştırmak kan şekeri yükselmesini sürekli kılmakta, vücudun ihtiyacının üzerinde alınan karbonhidratların kas ve karaciğer depolarının da sürekli dolu tutulmasını sağlamakta. Depolanamayan diğer kısmının ise yağa dönüştürmekte karın içinde, bel çevresinde yoğun yağlanmaya neden olmakta.