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Gündem Bakan Bayraktar’dan 4’üncü yıl paylaşımı Enerji bağımsızlığımız için üretmeye devam edeceğiz
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Bakan Bayraktar’dan 4’üncü yıl paylaşımı Enerji bağımsızlığımız için üretmeye devam edeceğiz

Yeniakit Publisher
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geminin görevdeki 4’üncü yılını doldurmasına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Bakan Bayraktar, "Türk mühendisliğinin gücünü denizlerimize taşımaya, milletimizin refahı için aramaya, keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplam 6 derin deniz sondaj gemisiyle dünyanın en büyük 4’üncü enerji filosuna sahip olan Türkiye, bir taraftan Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda üretime devam ederken, Çağrı Bey ile Somali’de sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Filonun 7’nci nesil gemilerinden olan Abdülhamid Han ise tam 4 yıldır farklı lokasyonlarda görevlerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ağustos 2022’de Mersin Taşucu Limanı'ndan Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan Abdülhamid Han, Akdeniz'deki faaliyetlerine Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında devam etti. Abdülhamid Han, Akdeniz'deki çalışmaların ardından Sakarya Gaz Sahası’nda görevlendirildi.

2024’te İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e intikal gemi, bu yıl içerisinde Amasra-4 kuyusunda çalışmalara başladı. Abdülhamid Han, 2024’ten bugüne kadar Karadeniz’de 17 kuyuda sondaj yaptı. Abdülhamid Han, 17 Mayıs 2025’te Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfetti.

Bu keşifle birlikte Karadeniz’deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı. 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve 12 bin 120 metreye ulaşan sondaj kapasitesiyle gemi, Türkali-44 kuyusundaki sondaj faaliyetlerine devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geminin görevdeki 4’üncü yılını doldurmasına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Abdülhamid Han sondaj gemisinin 4 yıldır mavi vatanda Türkiye’nin enerjisinin izini sürdüğünü belirten Bakan Bayraktar, "9 Ağustos 2022’de Akdeniz’de ilk görevine başlayan Abdülhamid Han sondaj gemimiz, bugün Karadeniz’de enerji bağımsızlığı hedefimizin en önemli aktörlerinden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Akdeniz ve Karadeniz’de bugüne kadar 20 kuyuda görev yapan Abdülhamid Han, Göktepe-3 kuyusunda gerçekleştirdiği 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle de Türkiye’nin enerji tarihine önemli bir başarı kazandırdı" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, "6 derin deniz sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimizle dünyanın 4. büyük enerji filosuna sahip ülkesi olarak mavi vatandaki gücümüzü her geçen gün artırıyoruz. Türk mühendisliğinin gücünü denizlerimize taşımaya, milletimizin refahı için aramaya, keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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