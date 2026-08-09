Önce minibüse çarptılar sonra otomobil alev aldı! Kavga çıkınca bırakıp kaçtılar

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasının ardından ortalık karıştı. Park halindeki minibüse çarpan otomobil alev alırken, araçtakiler ile minibüs sahipleri arasında kavga çıktı. Otomobilde bulunan iki kişi daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Park halindeki minibüse çarptı

Olay saat 02.30 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre 34 PFA 510 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlediği sırada park halindeki minibüse çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı.

Kazanın ardından kavga çıktı

Kazayı fark ederek olay yerine gelen minibüs sahipleri ile otomobilde bulunan iki kişi arasında tartışma yaşandı.

Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Minibüs sahiplerinin otomobildekilere saldırdığı belirtilirken, yaşanan kavganın ardından iki şüpheli aracı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

İtfaiye alevlere müdahale etti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobili saran alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ve ardından çıkan kavganın büyüklüğüne rağmen olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis kaçan iki kişiyi arıyor

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, otomobili bırakarak kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

“Çok büyük bir ses geldi”

Olayı anlatan mahalle sakini Yiğit Özcan, büyük bir gürültü duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Biz evimizde oturuyorduk. Çok büyük bir ses geldi. Kaza sesiydi zaten. Camdan baktığımızda arabanın yandığını gördük. Geldik, arabayı süren kişiler kaçmış. İtfaiye ekipleri geldi. Arabayı söndürmeye başladılar.”