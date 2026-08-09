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Araba, ev camını elma sirkesiyle siliyorlar: Kiri bir hamlede silin! Bakın temiz oluyor

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Araba, ev camını elma sirkesiyle siliyorlar: Kiri bir hamlede silin! Bakın temiz oluyor

Ev ve otomobil pencereleri için kâbus olan yağmur lekeleri çoğunlukla zahmetli bir temizlik işlemi gerektirir. Ayna gibi camlar için bir çözümle karşınızdayız. Patates ve limonla ve elma sirkesiyle tüm lekeleri camlarınızdan söküp atabilirsiniz. Camda biriken yağ, toz ve kir lekelerinden kurtulmak isteyenler çareyi mutfakta ve bu yöntemde buldu. İşte yöntemlerle yapılan temizlik...

#1
Foto - Araba, ev camını elma sirkesiyle siliyorlar: Kiri bir hamlede silin! Bakın temiz oluyor

Limonun temizlemediği yüzey, öldürmediği mikrop yok gibi görünüyor. Cam temizliğinde limonun kerameti pH değeri, yani içindeki asit oranıyla ilgili. Limon suyu sudan daha asitli olan yapısıyla camlara koruyucu bir bariyer oluşturabiliyor. Üstelik bunu yapabilen tek besin limon da değil. Listede artık patates de var!

#2
Foto - Araba, ev camını elma sirkesiyle siliyorlar: Kiri bir hamlede silin! Bakın temiz oluyor

Cam temizliğinde bir diğer süper kahraman da patatestir. Patates leziz tariflerin yanında temizlik işlerine yardımcı oluyor. Bileşeninde nişasta olan patates, camlarda yağmur damlalarına tutunacak ufak bir alan bile bırakmıyor. Uygulamak için sakın endişelenmeyin, uzun süren işlemler yok kısacık, hatta tek hamlede tamamlanan bir temizlik olacak. Otomobil camlarını limonla su izlerinden korumak için yapmanız gereken ilk şey camların tozunu almak olmalıdır. Dilerseniz arabanızı yıkadıktan hemen sonra başlayabilirsiniz.

#3
Foto - Araba, ev camını elma sirkesiyle siliyorlar: Kiri bir hamlede silin! Bakın temiz oluyor

Doğal yöntemler! Bir parça limonu cam yüzeye, limonun parçalarının cama yapışmayacak şekilde sürün. Bu işlem için daha önce yemek, salata ya da başka bir iş için kullanılmış limon parçalarını değerlendirmek mümkündür. Doğal, uğraşsız ve etkili bu yöntemle ev ve araç camlarınız yağışlı havalarda hep lekesiz kalabilir. Camların lekesiz ve parlak kalmasını sağlayan patates de aynı şekilde uygulanıyor. Bir patatesi ortadan ikiye bölerak ve cam yüzeye dikkatlice sürmelisiniz. Bu işlemden sonra yağmur damlaları tıpkı sanat filmlerindeki gibi bir saniye bile tutunamadan camlarınızdan akıp gidecektir.

#4
Foto - Araba, ev camını elma sirkesiyle siliyorlar: Kiri bir hamlede silin! Bakın temiz oluyor

Patatesin yeni kesilmiş olması önemlidir. Daha önce dilimlenmiş ve beklemiş patates diliminin yüzeyi kurumuş olacağından, patates sürdüğünüz kısımlarda lekelerin oluşması söz konusu olur. O nedenle patatesi camlara uygulamak için zaman kaybetmeyin. Eğer elinizde beklemiş ve yüzeyi kuru kalmış bir patates dilimi varsa bir bıçak yardımıyla kuruyan yüzeyi sıyırın ve nişastalı suyunun çıkmasını sağlayıp, kullanın. Su lekelerinden kurtulmak için aynı anda hem patates hem limon kullanmadan sorunu çözebilirsiniz. Çünkü ikisi birbirinden bağımsız olarak sahip oldukları özelliklerle camlarda koruyucu etki sağlar. aynı anda hem patates hem limon uygularsanız camda ekstra leke oluşmasına neden olabileceğinizi unutmayın. Aracınızın ve evinizin camlarını su ve toz lekelerinden korumak için eşit oranda su ve elma sirkesi karışımı ile silmek harika bir çözümdür. Bu işlem için mikrofiber bez kullanırsanız camlar uzun süre ayna gibi pürüzsüz kalabilir. Bonus bilgi. Elma sirkesinin içerisinde yer alan asetik asit, lekeleri hızlı çözmede oldukça etkili. Elma sirkesi, içeriğindeki doğal asetik asit sayesinde cam yüzeylerdeki yağ izlerini, parmak izlerini ve kirleri etkili bir şekilde çözer. Elma sirkesindeki asetik asit, cam yüzeylerdeki yağ, kireç ve lekeleri çok hızlı çözer. Bu doğal asit, kimyasal iz bırakmadan camların pırıl pırıl olmasını sağlar.Cam Temizliğinde Elma Sirkesi KullanımıSprey karışım: Eşit miktarda elma sirkesi ve ılık suyu bir sprey şişesinde karıştırın.Uygulama: Karışımı cama sıkın.Silme işlemi: Mikrofiber bez veya gazete kağıdı ile yukarıdan aşağıya doğru silin.Durulama: Sirke kokusu kısa sürede uçtuğu için ekstra durulama gerekmez.Temizlik İpuçlarıGüneşli havalardan kaçının: Camlar çok sıcakken sprey kurur. Bu durum leke kalmasına yol açabilir. İnatçı kirler için: Sirkeyi biraz daha yoğun kullanın. Lekeli bölgede 1-2 dakika bekletin. Ahşap çerçeveler: Sirkeyi çerçevelere değdirmemeye özen gösterin.

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