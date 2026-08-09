Küçük Çocuk Ülkeyi Ayağa Kaldırdı: Tanklar Sokaklara İndi!

Mexico City'de gece saatlerinde yaşanan akılalmaz olay, ülkeyi alarma geçirdi. Henüz 9 yaşındaki bir çocuğun, Meksika Silahlı Kuvvetleri'nin iletişim ağına sızarak askeri birliklere sıra dışı talimatlar gönderdiği iddia edildi.

Olay, Zócalo Meydanı çevresinde askeri araçların görülmesiyle ortaya çıktı. Görgü tanıkları, aralarında tankların da bulunduğu çok sayıda zırhlı aracın Paseo de la Reforma boyunca ilerlediğini bildirdi.

İddiaya göre çocuk, babasının kullandığı eski bir askeri bilgisayarı kurcalarken orduya ait kapalı bir sisteme erişti. Sisteme girdikten sonra birliklere "tüm tankların meydana ilerlemesi", "askerlerin müzik eşliğinde beklemesi" ve bazı birliklerin Mexico City'nin farklı noktalarına konuşlanması gibi tuhaf emirler gönderdi.

Emirlerin gerçek olduğunu düşünen bazı birlikler harekete geçerken, Palacio Nacional çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Meksikalı yetkililer kısa süre içinde sistemde olağan dışı bir erişim tespit etti. Siber güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle bağlantı kesilirken, çocuğun kimliği açıklanmadı.

Olayın en şaşırtıcı ayrıntısı ise çocuğun herhangi bir siyasi amaç taşımadığının anlaşılması oldu. Yetkililere göre küçük çocuk, sorgusunda yalnızca "bilgisayarın çalışıp çalışmadığını merak ettiğini" söyledi.

Askeri yetkililer olayın ardından ülke genelindeki kritik iletişim sistemlerinde kapsamlı güvenlik incelemesi başlattı.