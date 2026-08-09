Halil Kışlacık’tan Terörsüz Türkiye’yi karalayanlara sert tepki: Ya kafa yok, ya ahlak!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Akit yazarı Halil Kışlacık, “Terörsüz Türkiye” sürecini hedef alan çevrelere sert tepki gösterdi. TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen çerçeve yasayı sürecin somut adımlarından biri olarak değerlendiren Kışlacık, geçmişte terörle yan yana durmaktan rahatsız olmayanların bugün sürece destek verenleri suçlamasındaki çelişkiye dikkat çekti.
Akit yazarı Halil Kışlacık, “Ya kafa yok, ya ahlak...” başlıklı köşe yazısında “Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik eleştirileri mercek altına aldı.
Kışlacık, PKK’nın silah bırakmasının ardından devletin de süreci tamamlayacak adımları atmasının gerektiğini belirterek, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen çerçeve yasayı bu yönde atılmış somut bir adım olarak değerlendirdi.
“Terör destekçisi muamelesi yapmaya kalkıyorlar”
Süreci eleştiren bazı çevrelerin geçmişteki tutumlarını hatırlatan Kışlacık, özellikle PKK’nın asker ve polisleri şehit ettiği dönemlerde terör örgütüyle siyasi birliktelikten rahatsızlık duymayanların bugünkü tavrına tepki gösterdi.
Kışlacık, bu kesimlerin bugün “terörü zaten fiilen bitirmiş olan AK Parti hükümetine ve sürece destek verenlere ‘terör destekçisi’ muamelesi” yapmaya çalışmasını sert sözlerle eleştirdi.
İYİ Parti’ye sert eleştiri
Kışlacık, İYİ Parti’nin “Terörsüz Türkiye” sürecindeki tavrını da eleştirdi. Daha ortada somut bir süreç yokken “Süreç başlarsa baltalarız” şeklindeki açıklamaları hatırlatan Kışlacık, partinin bugün de sürece olumlu yaklaşmasını beklemediğini yazdı.
“Ne yapsalar olmuyor”
Kışlacık, yazısında “köşe kadıları ve klavye kazaskerleri” olarak nitelendirdiği çevrelerin son yıllarda birçok konuda büyük çelişkiler yaşadığını belirtti.
Yolsuzluk tartışmalarını da örnek gösteren Kışlacık, aynı çevrelerin gerçekler ortaya çıktığında söylem değiştirdiğine dikkat çekerek, “Ne yapsalar, ne etseler kendileri istedikleri noktaya çıkamıyorlar, düşman gördüklerini istedikleri noktaya indiremiyorlar” ifadelerini kullandı.
“Bırakın millet kendisiyle barışsın”
Kişisel nefret üzerinden “Terörsüz Türkiye” sürecini karalamaya çalışanların başarılı olamayacağını vurgulayan Kışlacık, yazısını dikkat çeken şu çağrıyla tamamladı:
“Bırakın su aksın, yatağını bulsun. Bırakın, millet kendisiyle barışsın. Siz de bir zahmet kendinizle barışın.”
HALİL KIŞLACIK'IN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>
Gündem
AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, terörsüz Türkiye sürecini Akit’e değerlendirdi: Örgüt lağvedilince siyonistler üzüldü