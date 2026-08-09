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Sağlık
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Kalp-damar hastalığı olanlar erken tanı ve düzenli check-up hayati önemde! Uzmanın o mesajı...

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Kalp-damar hastalığı olanlar erken tanı ve düzenli check-up hayati önemde! Uzmanın o mesajı...

Kalp ve damar hastalıkları erken dönemde belirti vermeyebilir; düzenli eck-up doğru tanı ile kalp-damar hastalıkları önlenebilir veya tedavi edilebilir. Uzm. Dr. Yavuz Maşrabac konuyla ilgili önemli mesajlar verdi.

#1
Foto - Kalp-damar hastalığı olanlar erken tanı ve düzenli check-up hayati önemde! Uzmanın o mesajı...

Sağlığın korunması ve sürdürülebilir kılınması adına hiçbir şikayet bulunmasa dahi düzenli sağlık kontrollerinin önem taşıdığını ifade eden Medicana Sağlık Grubu Check-Up Bölümü’nden Uzm. Dr. Yavuz Maşrabacı, "Kişiye özel planlanan modern check-up programları, kronik rahatsızlıkların erken tanısında belirleyici rol oynuyor. Kişinin kendini iyi ve sağlıklı hissetmesi, vücudunda her şeyin yolunda gittiğini gösteren tek başına yeterli bir ölçüt değildir. Çağdaş tıbbın temeli, kanıta dayalı objektif verilere dayanır" dedi.

#2
Foto - Kalp-damar hastalığı olanlar erken tanı ve düzenli check-up hayati önemde! Uzmanın o mesajı...

Günümüz dünyasında koruyucu hekimliğin ve modern tıbbın temel vizyonu, bireylerin herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan önce mevcut durumlarını tespit ederek sağlıklı, kaliteli ve uzun bir yaşam sürmelerini desteklemektir. Sağlığın yalnızca hastalıkların yokluğu ile değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlandığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Check-Up Uzmanı Dr. Yavuz Maşrabacı, bedenin fizyolojik yapısını ve ihtiyaçlarını kapsamlı biçimde değerlendirme imkanı sunan check-up uygulamalarının aksatılmadan her yıl düzenli periyotlarla gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu aktardı.

#3
Foto - Kalp-damar hastalığı olanlar erken tanı ve düzenli check-up hayati önemde! Uzmanın o mesajı...

Değişen beslenme alışkanlıkları, tütün ve alkol tüketimi, yoğun stres ile travma yönetimi süreçlerinde karşılaşılan güçlüklerin metabolik ve sistemik dengeleri doğrudan etkilediğini dile getiren Uzm. Dr. Yavuz Maşrabacı, bu durumun obezite ve diyabet gibi endokrin sistem rahatsızlıklarına zemin hazırladığını belirtti. Söz konusu çevresel ve yaşam tarzına bağlı faktörlerin kardiyovasküler hastalıklar, depresyon odaklı nöropsikiyatrik tablolar ve diğer kronik süreçleri tetiklediğini aktaran Uzm. Dr. Yavuz Maşrabacı, toplumda en sık görülen rahatsızlıkların başında kalp-damar hastalıkları, kanser türleri, solunum yolu hastalıkları ve diyabetin geldiğini kaydetti. Sağlık taramalarının sadece bedensel değil, ruhsal boyuttaki risklerin altında yatan etkenlerin anlaşılmasına da imkan sağladığı vurgulandı.

#4
Foto - Kalp-damar hastalığı olanlar erken tanı ve düzenli check-up hayati önemde! Uzmanın o mesajı...

Sağlık değerlendirmelerinin standart tek bir kalıba sığdırılamayacağını ve kişiye özel bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Yavuz Maşrabacı, çocukluk çağı değerlendirmelerinin pediatri kliniklerinin uzmanlık alanına girdiğini, yetişkinlerde ise sürecin yaş gruplarına göre şekillendiğini bildirdi. Yetişkin dönem taramalarının genel hatlarıyla 40 yaş altı, 40 yaş üstü ve 50 yaş üstü olmak üzere ayrı kategorilerde değerlendirildiğini belirten Uzm. Dr. Yavuz Maşrabacı, sporcular ve özel aktivite alanlarında bulunan bireyler için de spesifik paneller oluşturulduğunu dile getirdi. Cinsiyete ve dönemsel ihtiyaçlara bağlı olarak hazırlanan programlarda premenopoz, menopoz, menopoz sonrası süreçler ve kemik yoğunluğu gibi değişkenlerin hassasiyetle incelendiğini ifade eden Uzm. Dr. Yavuz Maşrabacı, "Genetik yatkınlık, ailede hipertansiyon veya diyabet gibi kronik hastalık öyküsünün bulunması ve zararlı alışkanlıklar en belirgin risk faktörleri arasındadır. Hiçbir belirti vermeden gizlice ilerleyebilen durumların tespiti için insülin direnci ve gizli şeker gibi kritik parametreleri inceliyor, elde edilen veriler doğrultusunda bireye özgü sağlıklı yaşam planlamalarını devreye alıyoruz" dedi. Standart bir check-up sürecinde bireyin ilk olarak iç hastalıkları uzmanı veya alanında deneyimli bir hekim tarafından bütüncül bir genel muayeneden geçirildiğini belirten Uzm. Dr. Yavuz Maşrabacı, "Tıbbi ihtiyaçlara bağlı olarak kardiyoloji, fizik tedavi, göz ile kulak burun boğaz gibi branş muayenelerini de sürece dahil ediliyor. Bütüncül sağlığın korunması hedeflendiğinde psikolog veya psikiyatrist değerlendirmeleri de büyük önem taşıyor. Laboratuvar ve görüntüleme tetkiklerini tamamen kişinin yaşını ve tıbbi endikasyonlarını göz önünde bulundurarak biçimlendiriyoruz. Tıbbi bir zorunluluk bulunmadıkça 40 yaş altı kadınlarda öncelikli olarak meme ultrasonografisini tercih ediyor. Mamografi incelemesi ise genellikle 40 yaş sonrasına bırakılıyor. Akciğer grafisi, EKG ve ekokardiyografi rutin incelemeler arasında yer alırken, tomografi ve manyetik rezonans (MR) gibi ileri tanı yöntemlerini yalnızca hekimin gerekli gördüğü özel durumlarda uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Kalp-damar hastalığı olanlar erken tanı ve düzenli check-up hayati önemde! Uzmanın o mesajı...

Tüm muayene ve tetkik sonuçlarının tamamlanmasının ardından genel bir sentez değerlendirmesi yapıldığını belirtilen Uzm. Dr. Yavuz Maşrabacı, şüpheli veya sınırda tespit edilen değerlerde ilgili uzmanlık alanlarıyla hızla konsültasyon sağlandığını ifade etti. Kan şekerinde yükseklik tespit edilen vakaların endokrinoloji, akciğer grafisinde şüpheli bulgu görülen hastaların ise göğüs hastalıkları klinikleri ile koordine edildiğini belirten Uzm. Dr. Yavuz Maşrabacı, sürecin tıbbi tedavilerin yerine geçmeyen, ancak doğru beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve kronik durum takibi ile genel sağlığı destekleyen bütüncül bir farkındalık zemini sunduğunu kaydetti. Genel check-up değerlendirmelerinin yılda bir kez tekrarlanmasının ideal standart olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Yavuz Maşrabacı, "Kişinin kendini iyi ve sağlıklı hissetmesi, vücudunda her şeyin yolunda gittiğini gösteren tek başına yeterli bir ölçüt değildir. Çağdaş tıbbın temeli kanıta dayalı objektif verilere dayanır. Mevcut endokrinolojik veya kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin hekim önerisiyle 6 aylık periyotlarla ara kontrollere girmesi, risklerin zamanında yönetilmesini sağlar" açıklamasında bulundu.

#6
Foto - Kalp-damar hastalığı olanlar erken tanı ve düzenli check-up hayati önemde! Uzmanın o mesajı...

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