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Yerel Gece başlayan anız yangını ormana sıçradı! Ekipler ve köylüler seferber oldu!
Yerel

Gece başlayan anız yangını ormana sıçradı! Ekipler ve köylüler seferber oldu!

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Gece başlayan anız yangını ormana sıçradı! Ekipler ve köylüler seferber oldu!

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde gece saatlerinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana yayıldı.

Yangın, ilçeye bağlı Karayusuflu köyündeki Cevizlik mevkisinde gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, anız alanından ormanlık bölgeye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Meriç Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangının yayılmasını önlemek için ekiplerin karadan müdahalesi sürerken, bölgeye yangın söndürme helikopterleri de yönlendirildi. Köylüler de traktör ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor. Orman ve otluk alanda ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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Kahramanmaraş'taki yangından beklenen haber

Yerel

Kahramanmaraş'taki yangından beklenen haber

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