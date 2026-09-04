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Kadın - Aile Doğal elma suyu güzel olacak soğuk olarak tas tas için! Sırra bakın tadıyla parmak ısırtıyor, 3 şeker katılıyor
Kadın - Aile

Doğal elma suyu güzel olacak soğuk olarak tas tas için! Sırra bakın tadıyla parmak ısırtıyor, 3 şeker katılıyor

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Doğal elma suyu güzel olacak soğuk olarak tas tas için! Sırra bakın tadıyla parmak ısırtıyor, 3 şeker katılıyor

Amasya'nın Tescilli Lezzeti elma sofralarda yaz kış her mevsim yer alıyor. Bu yılki elma üretimi 600 bin tona yaklaşması beklenirken, sezonu son hız devam ediyor. Komşu kıskandıran ilave şeker içermeyen bu doğal elma suyunu yapan parmak ısırıyor. Elma, içerdiği lif, vitamin ve bitkisel bileşenlerle sağlıklı beslenmenin öne çıkan meyvelerinden biri. Tas tas elma suyu, bol miktarda tüketilen, potasyum ve antioksidan deposu olan ferahlatıcı bir meyve suyudur. Günlük beslenmede önemli bir yere sahip.

Doğal Elma Suyu.

Malzemeler :
4 adet büyük elma
1 adet limon
3-4 yemek kaşığı şeker
7-8 su bardağı su

Hazırlanışı :


Elmaları yıkayıp soyalım. Doğrayıp tencereye alalım. Üzerine şekeri, limon suyunu ve su ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirelim.
Blender dan geçirip pürüzsüz kıvama getirelim. Ilındıktan sonra dolaba koyalım ve soğuk olarak servis edelim.
Ramazan için güzel bir alternatif olabilir. AFİYETLER OLSUN.

Doğal ve buz gibi bir elma suyunun yerini gerçekten hiçbir şey tutamaz! Taze sıkılmış, soğuk bir elma suyu hem ferahlatıcı hem de o doğal tatlılığıyla tam anlamıyla parmak ısırtan bir lezzete sahiptir.

Elma Suyunun Faydaları

Kalp sağlığı: Potasyum ve flavonoid içeriğiyle kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.

Antioksidan: Vücuttaki zararlı maddelerle savaşır.

Sindirim ve hidrasyon: Günlük sıvı ihtiyacını karşılar ve sindirimi destekler.

Elmanın Başlıca Faydaları

Sindirim Sağlığı: İçerdiği pektin adlı çözünür lif, bağırsak hareketlerini düzenler ve yararlı bakterileri besler. Kabuklu tüketildiğinde kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Kalp ve Damar Koruma: Lif ve polifenoller kötü kolesterolü (LDL) düşürür, kan basıncını dengeler ve kalp krizi riskini azaltır.

Kan Şekeri Dengesi: Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin ani yükselmesini yavaşlatır ve Tip 2 diyabet riskini azaltır.

Kilo Kontrolü: Düşük kalorisi ve yüksek su/lif oranı uzun süre tok hissetmenizi sağlayarak diyet süreçlerini destekler.

Bağışıklık ve Hücre Koruması: C vitamini ve güçlü antioksidanlar sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı dirençli hale getirir

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