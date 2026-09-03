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Gündem ABD Hürmüz'deki askerlerin görev süresini uzattı! Siyonizmin hamisinden yeni provokasyon
Gündem

ABD Hürmüz'deki askerlerin görev süresini uzattı! Siyonizmin hamisinden yeni provokasyon

Yeniakit Publisher
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ABD Hürmüz'deki askerlerin görev süresini uzattı! Siyonizmin hamisinden yeni provokasyon

Wall Street Journal’a (WSJ) konuşan kaynaklar, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Hürmüz Boğazı ve çevresindeki ABD askerlerinin görev sürelerini sessiz sedasız uzattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik baskı politikaları ve askeri stratejileri doğrultusunda atılan bu adım, bölgedeki işgalci planların uzun soluklu bir çatışma zeminine oturtulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Orta Doğu'da gerilimi ve tırmanışı körükleyen ABD, Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri varlığını uzatma kararı aldı. Wall Street Journal’a (WSJ) konuşan kaynaklar, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Hürmüz Boğazı ve çevresindeki ABD askerlerinin görev sürelerini sessiz sedasız uzattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik baskı politikaları ve askeri stratejileri doğrultusunda atılan bu adım, bölgedeki işgalci planların uzun soluklu bir çatışma zeminine oturtulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

 ABD Hürmüz'deki askerlerin görev süresini uzattı! Siyonizmin hamisinden yeni provokasyon

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan konuya yakın kaynaklar, Bakan Hegseth'in, Hürmüz Boğazı çevresinde "asker konuşlandırmalarının süresini sessizce uzattığını" ileri sürdü.

Kaynaklar, Hegseth'in bu adımının, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı seçeneklerini çoğaltmak için ortaya koyduğu askeri stratejinin parçası olduğunu ancak bu durumun askerler ve aileleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

 

BİRÇOK KUVVET BEKLENENDEN DAHA UZUN KALACAK

Gazetenin haberinde, "Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, çatışma uzadıkça Pentagon'un (Savunma Bakanlığı) konuşlandırma planları da uzuyor. Savaş gemisi mürettebatı, hava savunma birlikleri ve paraşütçüler de dahil olmak üzere birçok kuvvetin bölgede beklenenden daha uzun süre kalması emrediliyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, ABD'li komutanların asker ailelerine gönderdiği bir mektubun incelendiği ve Pentagon'un 82. Hava İndirme Tümeninin unsurlarını 2027'ye kadar Orta Doğu'da tutabileceği sonucuna varıldığına işaret edildi.

 

12 AYA ÇIKARILDI

Söz konusu kaynaklardan bir diğeri ise ABD ordusunun, İran'ın füzelerini ve insansız hava araçlarını püskürtmek için "yoğun baskı altında çalıştığını" ve ordu hava savunma birliklerinin standart konuşlanma sürelerinin 9 aydan 12 aya çıkarıldığını öne sürdü.

ABD yaklaşık 6 ay önce İran'a karşı saldırı başlattığında, Savunma Bakanı Pete Hegseth, uzun sürecek bir çatışmadan kaçınmak için İran'a "hızlı ve kararlı bir darbe indirme" sözü vermişti.

ABD basınında, Pentagon'un bölgede 50 bin kişilik bir varlığı sürdürdüğü ve halihazırda Orta Doğu'daki denizlerde, iki uçak gemisi ve 13 güdümlü füze destroyeri dahil 19 savaş gemisi bulundurduğu bilgileri yer alıyor.

 

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