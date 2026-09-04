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10 günlük karanlıktan kurtuluş: 2 işçi sağ çıkarıldı

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AA Giriş Tarihi:

10 günlük karanlıktan kurtuluş: 2 işçi sağ çıkarıldı

Nepal'deki sel felaketinde hidroelektrik tünelinde mahsur kalan 2 işçi, 10 günün ardından sağ olarak kurtarıldı.

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#1
Foto - 10 günlük karanlıktan kurtuluş: 2 işçi sağ çıkarıldı

Nepal'in Çin sınırında 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol açması sonucu meydana gelen sel felaketinin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Nepal ordusundan yapılan açıklamada, toprak kaymasından ağır şekilde etkilenen Trishuli 3A hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan 2 işçiye sağ ulaşıldığı bildirildi. Açıklamada, "10 günlük karanlığın ardından hayat yeniden aydınlandı.

#2
Foto - 10 günlük karanlıktan kurtuluş: 2 işçi sağ çıkarıldı

Trishuli-3A'daki hidroelektrik santrali tünelinin içinden 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma operasyonu devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. Kurtarılan işçilerin 45 yaşındaki Kabir Maharjan ve 30 yaşındaki Sanjaya Sah olduğu aktarıldı. İşçiler uçakla başkent Katmandu'daki bir hastanaye kaldırıldı. Nepal'de 6'dan fazla hidroelektrik tünelinde kurtarma operasyonları yürütülüyor ve 150 kişinin tünellerde mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

#3
Foto - 10 günlük karanlıktan kurtuluş: 2 işçi sağ çıkarıldı

NEPAL VE ÇİN'DE TOPLAM BİN 301 CAN KAYBI: Nepal polisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 280'e yükseldiği, 4 bin 798 kişinin ise kayıp durumda olduğu aktarıldı. Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde ise ölü sayısının 21'e yükseldiği, 541 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi.

#4
Foto - 10 günlük karanlıktan kurtuluş: 2 işçi sağ çıkarıldı

NE OLMUŞTU: 26 Ağustos Çarşamba günü Himalayalar'dan bir buzulun kopmasıyla önce Çin'in Tibet bölgesini, sonra Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa ve komşu bölgelerini sel vurmuş, Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri sel suyu ve molozlarla taşmıştı. Evler, köprüler, yollar ve diğer altyapı sel suyuna kapılıp sürüklenmiş, bazı bölgelerdeki sakinler ve turistlerle iletişim tamamen kesilmişti.

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İslama saldırdılar camileri yıktılar Müslümanlara zulüm ettiler kuranları yakıp parçaladılar Rabbimde cezalarını verdi.
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