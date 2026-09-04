10 günlük karanlıktan kurtuluş: 2 işçi sağ çıkarıldı

NEPAL VE ÇİN'DE TOPLAM BİN 301 CAN KAYBI: Nepal polisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 280'e yükseldiği, 4 bin 798 kişinin ise kayıp durumda olduğu aktarıldı. Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde ise ölü sayısının 21'e yükseldiği, 541 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi.