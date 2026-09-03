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Kommagene'nin kadim kendi Perre'de çalışmalar sürüyor: Bakan Ersoy Adıyaman'da...

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Kommagene'nin kadim kendi Perre'de çalışmalar sürüyor: Bakan Ersoy Adıyaman'da...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman’da kültür ve turizm yatırımları ile devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Adıyaman Valiliğinde İl Değerlendirme Toplantısı’na katılan Bakan Ersoy, Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti’ndeki çalışmaları inceledi. Ersoy, programın devamında 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve restorasyonları tamamlanan Merkez Musalla Camii, Besni Kurşunlu Camii ile Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi’nin yeniden hizmete açılışını gerçekleştirdi.

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Foto - Kommagene'nin kadim kendi Perre'de çalışmalar sürüyor: Bakan Ersoy Adıyaman'da...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ ziyaretinin ardından Adıyaman’da da bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

#2
Foto - Kommagene'nin kadim kendi Perre'de çalışmalar sürüyor: Bakan Ersoy Adıyaman'da...

Kentteki programı kapsamında Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Ersoy, İl Değerlendirme Toplantısı’na katılarak ardından Perre Antik Kenti’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

#3
Foto - Kommagene'nin kadim kendi Perre'de çalışmalar sürüyor: Bakan Ersoy Adıyaman'da...

Bakan Ersoy’un programı, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve restorasyonları tamamlanan Merkez Musalla Camii, Besni Kurşunlu Camii ile Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi’nin yeniden hizmete açılmasıyla devam etti.

#4
Foto - Kommagene'nin kadim kendi Perre'de çalışmalar sürüyor: Bakan Ersoy Adıyaman'da...

Adıyaman’ın Örenli Mahallesi’nde, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Perre, M.Ö. 1. yüzyılda Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olarak öne çıkarken Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini sürdürdü.

#5
Foto - Kommagene'nin kadim kendi Perre'de çalışmalar sürüyor: Bakan Ersoy Adıyaman'da...

Yerleşimin bir bölümü günümüzde Örenli Mahallesi’nin altında bulunan antik kentte kısmen korunmuş sur duvarları, Roma Dönemi’ne ait ve bugün de kullanılan çeşme ile kaya mezarları bulunuyor.

#6
Foto - Kommagene'nin kadim kendi Perre'de çalışmalar sürüyor: Bakan Ersoy Adıyaman'da...

Bakan Ersoy, Perre Antik Kenti’ni ziyaret ederek alanda devam eden kazı ve koruma çalışmalarını yerinde inceledi.

#7
Foto - Kommagene'nin kadim kendi Perre'de çalışmalar sürüyor: Bakan Ersoy Adıyaman'da...

Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında antik kentte yürütülen kazı ve basit onarım çalışmaları için 2025 yılında 5 milyon 800 bin lira ödenek aktarıldı.

#8
Foto - Kommagene'nin kadim kendi Perre'de çalışmalar sürüyor: Bakan Ersoy Adıyaman'da...

Perre’nin ziyaretçi deneyimini geliştirecek yeni bir çalışma için de süreç başlatıldı. Depremde Hasar Gören Tarihî Eserler Yeniden Hizmette Bakan Ersoy’un Adıyaman programının bir diğer önemli ayağını ise 6 Şubat depremlerinde hasar gören kültür varlıkları oluşturdu. Depremlerde zarar gören Merkez Musalla Camii, Besni Kurşunlu Camii ile Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi’nde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

#9
Foto - Kommagene'nin kadim kendi Perre'de çalışmalar sürüyor: Bakan Ersoy Adıyaman'da...

Restorasyon sürecinde yapıların zemin etütleri gerçekleştirilerek radar yöntemiyle duvar taramaları yapıldı, taş ve harç analizleri tamamlandı. Hasar gören kubbe ve minarelerden harim bölümleri ve son cemaat mahallerine, kurşun kaplamalardan taş kemer ve duvarlara kadar kapsamlı bir onarım gerçekleştirildi. Kubbe ve minarelerde gerekli bölümlerde kontrollü sökümlerin ardından yeniden inşa ve onarım yapılırken hasarlı taşlarda çürütme ve bütünleme uygulamaları gerçekleştirildi. Cephe, iç mekân ve tonozlarda derz onarımı ve yüzey temizliği yapıldı; yapıların özgün mimari unsurlarının korunmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Yapısal güvenliğin artırılması amacıyla da gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yapıların deprem hasarları giderilirken özgün mimari değerlerinin korunması ve tarihî eserlerin gelecek nesillere güvenli şekilde aktarılması hedeflendi.

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