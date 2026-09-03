Kommagene'nin kadim kendi Perre'de çalışmalar sürüyor: Bakan Ersoy Adıyaman'da...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman’da kültür ve turizm yatırımları ile devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Adıyaman Valiliğinde İl Değerlendirme Toplantısı’na katılan Bakan Ersoy, Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti’ndeki çalışmaları inceledi. Ersoy, programın devamında 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve restorasyonları tamamlanan Merkez Musalla Camii, Besni Kurşunlu Camii ile Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi’nin yeniden hizmete açılışını gerçekleştirdi.