Kommagene'nin kadim kendi Perre'de çalışmalar sürüyor: Bakan Ersoy Adıyaman'da...

Restorasyon sürecinde yapıların zemin etütleri gerçekleştirilerek radar yöntemiyle duvar taramaları yapıldı, taş ve harç analizleri tamamlandı. Hasar gören kubbe ve minarelerden harim bölümleri ve son cemaat mahallerine, kurşun kaplamalardan taş kemer ve duvarlara kadar kapsamlı bir onarım gerçekleştirildi. Kubbe ve minarelerde gerekli bölümlerde kontrollü sökümlerin ardından yeniden inşa ve onarım yapılırken hasarlı taşlarda çürütme ve bütünleme uygulamaları gerçekleştirildi. Cephe, iç mekân ve tonozlarda derz onarımı ve yüzey temizliği yapıldı; yapıların özgün mimari unsurlarının korunmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Yapısal güvenliğin artırılması amacıyla da gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yapıların deprem hasarları giderilirken özgün mimari değerlerinin korunması ve tarihî eserlerin gelecek nesillere güvenli şekilde aktarılması hedeflendi.