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Marketler ve mağazaların indirim oyunu bozuldu!

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Giriş Tarihi:

Marketler ve mağazaların indirim oyunu bozuldu!

Ticaret Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle indirim reklamlarında son 10 gündeki en düşük fiyatın esas alınması zorunlu hale getirildi. Böylece mağaza ve marketler ürünün fiyatını yüksek yazıp sonra da normal fiyatı indirimli gibi göstererek tüketiciyi yanıltamayacak. Yapana ceza var.

#1
Foto - Marketler ve mağazaların indirim oyunu bozuldu!

Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde" yapılan ve 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme uyarınca özellikle indirimli satış reklamlarında kullanılan fiyat bilgilerinin gerçeği yansıtmasını ve tüketicinin satın alma kararını doğru bilgiye dayanarak verebilmesini amaçlayan önemli kurallar hayata geçirildi. Bu doğrultuda tüketicinin satın alma kararını etkileyen indirim reklamlarının gerçek, açık, anlaşılır ve doğrulanabilir olması zorunlu kılındı.

#2
Foto - Marketler ve mağazaların indirim oyunu bozuldu!

Yeni düzenlemeye göre, tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen indirim reklamlarının gerçek, açık, anlaşılır ve doğrulanabilir olması gerekiyor. İndirim adı altında tüketiciyi yanıltan, gerçekte olduğundan daha yüksek indirim yapıldığı izlenimi oluşturan veya kampanya şartlarını gizleyen uygulamalar denetim kapsamında bulunuyor. Düzenlemede, indirimli satışın başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın, indirimden önceki fiyat olarak esas alınması hükme bağlandı. Böylece indirim öncesinde fiyatın yükseltilerek ardından yüksek oranlı indirim yapılmasına ilişkin uygulamalar da düzenleme kapsamına alındı. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmetlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınarak reklam yapılabilecek.

#3
Foto - Marketler ve mağazaların indirim oyunu bozuldu!

Şartlı satış kampanyaları da kapsama alındı Düzenlemeyle, tüketiciye indirim veya başka bir fayda sağlanmasını belirli bir şarta bağlayan "şartlı satış reklamları" da indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacak. Bu kapsamda, kampanyanın gerçek niteliğinin tüketici tarafından açıkça anlaşılmasını engelleyen veya teklifin olduğundan daha avantajlı olduğu izlenimi oluşturan uygulamalar da denetlenecek. Aldatıcı indirimlere idari yaptırım Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; gerçekte uygulanmayan yüksek indirim oranlarının kullanılması, indirim kapsamındaki ürünlerin açıkça belirtilmemesi, indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihlerinin gösterilmemesi, stok bilgilerinin doğru sunulmaması ve indirim öncesi fiyatın gerçeği yansıtmaması gibi uygulamalar mevzuata aykırı bulunuyor. Mevzuata aykırı uygulamalar hakkında reklam durdurma cezasının yanı sıra idari para cezası da uygulanabiliyor. Reklamın yayınlandığı mecraya göre değişen idari para cezaları 108 bin 370 lira ile 39 milyon 916 bin 524 lira arasında uygulanabiliyor.

#4
Foto - Marketler ve mağazaların indirim oyunu bozuldu!

Yeni düzenleme farklı reklam uygulamalarını da kapsıyor Ağustos ayı itibarıyla yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğiyle indirimli satış reklamlarının yanı sıra hedefli reklamcılık, yapay zeka ile oluşturulan reklamlar, sosyal medya etkileyicilerinin ticari tanıtımları, çevresel beyanlar ve tüketici değerlendirmelerine ilişkin de yeni kurallar getirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından indirimli satış reklamları başta olmak üzere ticari reklam ve uygulamalara yönelik denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

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