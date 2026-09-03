Marketler ve mağazaların indirim oyunu bozuldu!

Şartlı satış kampanyaları da kapsama alındı Düzenlemeyle, tüketiciye indirim veya başka bir fayda sağlanmasını belirli bir şarta bağlayan "şartlı satış reklamları" da indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacak. Bu kapsamda, kampanyanın gerçek niteliğinin tüketici tarafından açıkça anlaşılmasını engelleyen veya teklifin olduğundan daha avantajlı olduğu izlenimi oluşturan uygulamalar da denetlenecek. Aldatıcı indirimlere idari yaptırım Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; gerçekte uygulanmayan yüksek indirim oranlarının kullanılması, indirim kapsamındaki ürünlerin açıkça belirtilmemesi, indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihlerinin gösterilmemesi, stok bilgilerinin doğru sunulmaması ve indirim öncesi fiyatın gerçeği yansıtmaması gibi uygulamalar mevzuata aykırı bulunuyor. Mevzuata aykırı uygulamalar hakkında reklam durdurma cezasının yanı sıra idari para cezası da uygulanabiliyor. Reklamın yayınlandığı mecraya göre değişen idari para cezaları 108 bin 370 lira ile 39 milyon 916 bin 524 lira arasında uygulanabiliyor.