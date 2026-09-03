Marketler ve mağazaların indirim oyunu bozuldu!

Yeni düzenlemeye göre, tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen indirim reklamlarının gerçek, açık, anlaşılır ve doğrulanabilir olması gerekiyor. İndirim adı altında tüketiciyi yanıltan, gerçekte olduğundan daha yüksek indirim yapıldığı izlenimi oluşturan veya kampanya şartlarını gizleyen uygulamalar denetim kapsamında bulunuyor. Düzenlemede, indirimli satışın başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın, indirimden önceki fiyat olarak esas alınması hükme bağlandı. Böylece indirim öncesinde fiyatın yükseltilerek ardından yüksek oranlı indirim yapılmasına ilişkin uygulamalar da düzenleme kapsamına alındı. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmetlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınarak reklam yapılabilecek.