Kalbimin Rotası Karadeniz ile Doğu Karadeniz dünya sahnesinde...

Türkiye’nin destinasyonlarını özgün hikâyeler ve sinematografik yapımlarla uluslararası izleyiciyle buluşturan Go Türkiye, “Kalbimin Rotası Karadeniz” ile bu kez Doğu Karadeniz’in eşsiz doğal ve kültürel mirasını odağına alıyor. Bölgenin simge noktalarında gerçekleştirilen çekimlerle hazırlanan yapım; doğa, kültür, gastronomi ve macera deneyimlerini romantik bir hikaye etrafında bir araya getiriyor. Böylece Doğu Karadeniz’in yalnızca doğal güzelliklerini değil, bölgenin kendine özgü yaşam kültürünü ve sunduğu farklı seyahat deneyimlerini de uluslararası izleyiciye aktarıyor. “TÜRKİYE’NİN HİKAYESİNİ DÜNYAYA YENİ BİR DİLLE ANLATIYORUZ” TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, Go Türkiye Mini Dizilerinin Türkiye’nin uluslararası tanıtımında yeni ve güçlü bir iletişim alanı oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: “Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un vizyonuyla Türkiye’nin tanıtımında hikayeyi merkeze alan, sinematik kalitesi yüksek ve dijital dünyanın izleme alışkanlıklarına uygun yeni bir model ortaya koyduk. Bugün Go Türkiye Mini Dizilerinin ulaştığı 9 milyar gösterim ve 5,5 milyarı aşan izlenme, bu stratejinin dünya genelinde gördüğü güçlü ilginin en somut göstergesi. Türkiye zaten kültürüyle, doğasıyla, gastronomisiyle ve yaşam biçimiyle çok güçlü bir küresel anlatı gücüne sahip. Bizim hedefimiz bu zenginliği yalnızca göstermek değil; izleyiciyi Türkiye’de geçen bir hikayenin içine çekmek, destinasyonlarımızla duygusal bir bağ kurmasını sağlamak ve bu ilgiyi seyahat motivasyonuna dönüştürmek. ‘Kalbimin Rotası Karadeniz’ de bu yaklaşımın yeni ve çok güçlü örneklerinden biri. Doğu Karadeniz’in benzersiz doğasını, kültürünü ve yaşamını uluslararası izleyiciye bir hikayenin içinde sunarak Türkiye’nin destinasyon çeşitliliğini dünyaya taşımaya devam ediyoruz.”