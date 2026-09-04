Beyaz peynir yemek öyle bir işe yarayacak ki bunu yapmalıyız: Sabahları 1 dilim tüketin

Beyaz peynir, hemen hemen herkesin kahvaltı sofrasında bulunan bu besin tam bir şifa kaynağı olarak gösteriliyor. Peki, her gün beyaz peynir yemek yararlı mı? Güne başlarken tabağınıza ekleyeceğiniz sadece 30 gramlık bir dilim, kemik sağlığından kilo kontrolüne kadar vücudu adeta değiştiriyor. Uzmanların porsiyon kontrolüne dikkat çekerek önerdiği bu alışkanlık, gün boyu zinde kalmanın da gizli anahtarı. İşte sabahları 1 dilim beyaz peynir yemenin yararları ve doğru tüketim tüyoları...