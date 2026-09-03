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Gündem İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici gözaltına alındı
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İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici gözaltına alındı

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İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı ile Kent Lokantaları’ndan Sorumlu Şube Müdürü’nün de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İBB'ye yeni dalga yolsuzluk operasyonunu yapıldı. Operasyonda üst düzey yönetici pozisyonunda olan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonun, daha önce İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre operasyon kapsamında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantaları'ndan sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Şüphelilerden 12'sinin sabah saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemlerinin devam ediyor.

Ayrıntılar gelecek..

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