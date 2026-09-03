CHP'deki kriz derinleşiyor! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor

İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde sürdürülen adli soruşturmalar ve soruşturma kapsamında tutuklanan Sinem Dedetaş'ın ardından meclis tablosunda tarihi bir değişim yaşandı. Soruşturmalar kapsamında 4 meclis üyesi gözaltına alınan CHP'de, 4 meclis üyesi daha partilerinden istifa kararı alarak AK Parti saflarına katıldı. Yaşanan bu toplu istifa ve katılım sürecinin ardından Üsküdar Belediye Meclisi’ndeki sayısal çoğunluk ve siyasi üstünlük resmen AK Parti’ye geçti.

Kritik seçim Cumartesi günü! Belediye başkanvekilliği seçimi tekrarlanıyor!

Meclis aritmetiğinde yaşanan bu radical değişimin ardından gözler Üsküdar Belediye Meclisi'ne çevrildi. Tutuklanan Sinem Dedetaş'ın yerine belediyeyi sevk ve idare edecek başkanvekili seçimi, önümüzdeki cumartesi günü tekrarlanacak. AK Parti'nin meclis çoğunluğunu elde etmesiyle birlikte belediye yönetiminin AK Parti'ye geçmesine kesin gözüyle bakılırken, ilçedeki siyasi gelişmeler kamuoyu tarafından yakın takibe alındı.