  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti'li vekilin evlat acısı! 23 yaşındaki kızı hayatını kaybetti ABD bu fotoğrafı tartışıyor: Eric Trump'ın babalı pasaportu ülkeyi karıştırdı Bilirkişi raporunda skandallar silsilesi… Alsu’da kaptan acemi, gözcü yok! İmamoğlu hayalet modunda! İhmaller zinciri mi? Batan geminin bilirkişi rapor ortaya çıktı Girne'deki gemi faciası ‘geliyorum’ demiş! İki kaptanın tartışması mahkeme dosyasında Türkiye’ye doğru ilerleyen Rus uçağında beklenmedik gelişme: Acil koduyla inmesi yönünde emir verildi Ağustosta 511 milyon doları aştı: Savunma ve havacılıkta ihracat yüzde 16 arttı Faciadaki 9 can kaybı yürekleri dağladı! Yılmaz’dan KKTC’ye taziye ziyareti Tarih ve saat belli oldu! Şüpheli Ahmet Davutoğlu İfade Verecek İran Kızılayı kanlı saldırıyı savcılığa taşıdı Düğün evindeki katliam UCM’de
Gündem CHP'deki kriz derinleşiyor! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Gündem

CHP'deki kriz derinleşiyor! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CHP'deki kriz derinleşiyor! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor

oruşturmalar kapsamında 4 meclis üyesi gözaltına alınan CHP'de, 4 meclis üyesi daha partilerinden istifa kararı alarak AK Parti saflarına katıldı. Yaşanan bu toplu istifa ve katılım sürecinin ardından Üsküdar Belediye Meclisi’ndeki sayısal çoğunluk ve siyasi üstünlük resmen AK Parti’ye geçti.

İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde sürdürülen adli soruşturmalar ve soruşturma kapsamında tutuklanan Sinem Dedetaş'ın ardından meclis tablosunda tarihi bir değişim yaşandı. Soruşturmalar kapsamında 4 meclis üyesi gözaltına alınan CHP'de, 4 meclis üyesi daha partilerinden istifa kararı alarak AK Parti saflarına katıldı. Yaşanan bu toplu istifa ve katılım sürecinin ardından Üsküdar Belediye Meclisi’ndeki sayısal çoğunluk ve siyasi üstünlük resmen AK Parti’ye geçti.

Kritik seçim Cumartesi günü! Belediye başkanvekilliği seçimi tekrarlanıyor!

Meclis aritmetiğinde yaşanan bu radical değişimin ardından gözler Üsküdar Belediye Meclisi'ne çevrildi. Tutuklanan Sinem Dedetaş'ın yerine belediyeyi sevk ve idare edecek başkanvekili seçimi, önümüzdeki cumartesi günü tekrarlanacak. AK Parti'nin meclis çoğunluğunu elde etmesiyle birlikte belediye yönetiminin AK Parti'ye geçmesine kesin gözüyle bakılırken, ilçedeki siyasi gelişmeler kamuoyu tarafından yakın takibe alındı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten katil Netanyahu ve soykırım şebekesine tepki: Cumhurbaşkanımızın sesi insanlığın vicdanında yankılanmaya devam edecek
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten katil Netanyahu ve soykırım şebekesine tepki: Cumhurbaşkanımızın sesi insanlığın vicdanında yankılanmaya devam edecek

Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten katil Netanyahu ve soykırım şebekesine tepki: Cumhurbaşkanımızın sesi insanlığın vicdanında yankılanmaya devam edecek

Nüfusu 30 ilden daha büyük ilçe AK Parti yolunda
Nüfusu 30 ilden daha büyük ilçe AK Parti yolunda

Siyaset

Nüfusu 30 ilden daha büyük ilçe AK Parti yolunda

AK Parti'li vekilin evlat acısı! 23 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
AK Parti'li vekilin evlat acısı! 23 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Gündem

AK Parti'li vekilin evlat acısı! 23 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Yargı süreci sonuçlandı: Yüreğir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Yargı süreci sonuçlandı: Yüreğir Belediyesi AK Parti’ye geçti

Gündem

Yargı süreci sonuçlandı: Yüreğir Belediyesi AK Parti’ye geçti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23