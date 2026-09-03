2 kaptan için tutuklama talebi

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan soruşturmada adli süreç hızlandı. Kazaya karışan Alsu gemisindeki personelden 6 kişi adliyeye sevk edilirken, iki kaptan hakkında tutuklama talep edildi.

2 kaptan için tutuklama istendi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Alsu gemisinin 1’inci kaptanı Ahmet Erarslan ile 3’üncü kaptanı Murat Evciman tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Adliyeye gönderilen diğer 4 kişi için ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.

9 kişinin ifadesi alındı

Soruşturma kapsamında Alsu gemisinde bulunan personel hakkında işlem yapıldı. Aşçı dışındaki 9 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri gemide alındı. İfade işlemlerinin ardından mürettebattan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Kaptanların sevk kararında kusur durumlarına ilişkin ilk değerlendirmelerin etkili olduğu belirtildi.

Kaza Silivri açıklarında meydana geldi

Kaza, Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde yaşandı. Kocaeli’den Aliağa’ya giden boş durumdaki Alsu tankeri ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisinde 4 bin 199 ton rulo sac bulunduğu, gemide 10 mürettebatın yer aldığı bildirildi.

Kayıp mürettebat için arama sürüyor

Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisine yönelik arama çalışmaları başlatıldı. Gemide bulunan mürettebata ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. Şüpheli ifadelerinde, Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 2 ya da 3 kişinin batmadan önce güverte bölümünde görüldüğünün anlatıldığı öğrenildi.