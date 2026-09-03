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Gündem Rusya'dan Karadeniz'de hedefe tam isabet! Ukrayna'ya silah taşıyan 2 gemi vuruldu!
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Rusya'dan Karadeniz'de hedefe tam isabet! Ukrayna'ya silah taşıyan 2 gemi vuruldu!

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Rusya'dan Karadeniz'de hedefe tam isabet! Ukrayna'ya silah taşıyan 2 gemi vuruldu!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna mühimmat ve askeri teçhizat taşıdığı tespit edilen iki ticari geminin hedef alındığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Ukrayna’nın askeri altyapısına ve ikmal hatlarına yönelik operasyonların kesintisiz sürdüğü vurgulanarak, Karadeniz sularındaki sevkiyatın İHA'larla ağır bir darbe aldığı belirtildi.

Karadeniz'de sıcak saatler yaşanıyor! Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna mühimmat ve askeri teçhizat taşıdığı tespit edilen iki ticari geminin hedef alındığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Ukrayna’nın askeri altyapısına ve ikmal hatlarına yönelik operasyonların kesintisiz sürdüğü vurgulanarak, Karadeniz sularındaki sevkiyatın İHA'larla ağır bir darbe aldığı belirtildi.

Rusya, Karadeniz'de Ukrayna ordusu için silah taşıyan 2 geminin vurulduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna ordusu için silah taşıyan 2 gemiyi vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan gemilere yönelik saldırıları sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Gün içinde Karadeniz'de silah ve mühimmat taşıyan kuru yük gemisi ile konteyner gemisini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduk." denildi. 

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