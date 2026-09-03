  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti'li vekilin evlat acısı! 23 yaşındaki kızı hayatını kaybetti ABD bu fotoğrafı tartışıyor: Eric Trump'ın babalı pasaportu ülkeyi karıştırdı Bilirkişi raporunda skandallar silsilesi… Alsu’da kaptan acemi, gözcü yok! İmamoğlu hayalet modunda! İhmaller zinciri mi? Batan geminin bilirkişi rapor ortaya çıktı Girne'deki gemi faciası ‘geliyorum’ demiş! İki kaptanın tartışması mahkeme dosyasında Türkiye’ye doğru ilerleyen Rus uçağında beklenmedik gelişme: Acil koduyla inmesi yönünde emir verildi Ağustosta 511 milyon doları aştı: Savunma ve havacılıkta ihracat yüzde 16 arttı Faciadaki 9 can kaybı yürekleri dağladı! Yılmaz’dan KKTC’ye taziye ziyareti Tarih ve saat belli oldu! Şüpheli Ahmet Davutoğlu İfade Verecek İran Kızılayı kanlı saldırıyı savcılığa taşıdı Düğün evindeki katliam UCM’de
Gündem Büşra Sakınmaz bin pişman: Hiçbir güç bir daha bana CHP’ye oy verdiremez!
Gündem

Büşra Sakınmaz bin pişman: Hiçbir güç bir daha bana CHP’ye oy verdiremez!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Büşra Sakınmaz bin pişman: Hiçbir güç bir daha bana CHP’ye oy verdiremez!

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Büşra Sakınmaz, partisinin 2023'te CHP ile yaptığı ittifak için, "Geriye dönebilsek bunu asla yapmazdık" dedi. Sakınmaz, "Bana da hiçbir güç bir daha CHP’ye oy verdiremez" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Büşra Sakınmaz, katıldığı bir programda 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile kurdukları ittifaka dair soruyu yanıtladı. Sakınmaz, CHP ile ittifak için, "Bugünden geriye dönsek bunu asla yapmazdık. Çok net söylüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşın kararın alındığı günün siyasi atmosferinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirten Sakınmaz, muhalefetin ortak hareket etmemesi durumunda seçim yenilgisinin DEVA Partisi gibi partilere bağlanabileceğini söyledi.

İLK KEZ CHP'YE OY İSTEDİM

2023 seçim döneminde hayatında ilk kez CHP'ye oy istediğini belirten Sakınmaz, "Seçimin akşamında sırt dönülenlerden bir tanesi olmayı gerçekten büyük bir şokla karşıladım" dedi.

Sakınmaz şu ifadelere yer verdi: "Neden bizi kazanmak varken kendi çıkarlarınız uğruna bütün bu muhalif insanlara sırtınızı döndünüz de yalnızlaşmayı seçtiniz? Şimdi yalnızlığınızla mutluluklar diliyorum ve bir daha bana hiç bir güç kolay kolay CHP’ye oy verdiremez."

MİLLETVEKİLİ TARTIŞMASI

CHP ile yaptıkları milletvekilliği kontenjanı hakkında gelen eleştirilere de cevap veren Sakınmaz, DEVA Partisi seçmenlerinin de CHP’nin aldığı oylara katkıda bulunduğunu söyledi.

Sakınmaz, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın seçim döneminde CHP ve Millet İttifakı için yoğun biçimde çalıştığını da savunarak, seçim sonrasındaki eleştirilerin haksız olduğunu iddia etti.

Davutoğlu gelecek göremedi, oylama sonucu tarih oldu… Gelecek Partisi resmen feshedildi
Davutoğlu gelecek göremedi, oylama sonucu tarih oldu… Gelecek Partisi resmen feshedildi

Siyaset

Davutoğlu gelecek göremedi, oylama sonucu tarih oldu… Gelecek Partisi resmen feshedildi

Ak Parti’li eski vekilden Arınç’a Süleymancılar tepkisi: Yine tarihin yanlış tarafındasın! Bu ahtapotla da mı bağın var?
Ak Parti’li eski vekilden Arınç’a Süleymancılar tepkisi: Yine tarihin yanlış tarafındasın! Bu ahtapotla da mı bağın var?

Gündem

Ak Parti’li eski vekilden Arınç’a Süleymancılar tepkisi: Yine tarihin yanlış tarafındasın! Bu ahtapotla da mı bağın var?

Cumhurbaşkanına hakaret iddiası! Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma
Cumhurbaşkanına hakaret iddiası! Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma

Gündem

Cumhurbaşkanına hakaret iddiası! Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma

AK Parti'li vekilin evlat acısı! 23 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
AK Parti'li vekilin evlat acısı! 23 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Gündem

AK Parti'li vekilin evlat acısı! 23 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Yargı süreci sonuçlandı: Yüreğir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Yargı süreci sonuçlandı: Yüreğir Belediyesi AK Parti’ye geçti

Gündem

Yargı süreci sonuçlandı: Yüreğir Belediyesi AK Parti’ye geçti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

cansu

Yeni partijen verecekler belli ;)

ecd

aklı başına şimdi mi gelmiş?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23