Büşra Sakınmaz bin pişman: Hiçbir güç bir daha bana CHP’ye oy verdiremez!
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Büşra Sakınmaz, partisinin 2023'te CHP ile yaptığı ittifak için, "Geriye dönebilsek bunu asla yapmazdık" dedi. Sakınmaz, "Bana da hiçbir güç bir daha CHP’ye oy verdiremez" ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Büşra Sakınmaz, katıldığı bir programda 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile kurdukları ittifaka dair soruyu yanıtladı. Sakınmaz, CHP ile ittifak için, "Bugünden geriye dönsek bunu asla yapmazdık. Çok net söylüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Buna karşın kararın alındığı günün siyasi atmosferinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirten Sakınmaz, muhalefetin ortak hareket etmemesi durumunda seçim yenilgisinin DEVA Partisi gibi partilere bağlanabileceğini söyledi.
İLK KEZ CHP'YE OY İSTEDİM
2023 seçim döneminde hayatında ilk kez CHP'ye oy istediğini belirten Sakınmaz, "Seçimin akşamında sırt dönülenlerden bir tanesi olmayı gerçekten büyük bir şokla karşıladım" dedi.
Sakınmaz şu ifadelere yer verdi: "Neden bizi kazanmak varken kendi çıkarlarınız uğruna bütün bu muhalif insanlara sırtınızı döndünüz de yalnızlaşmayı seçtiniz? Şimdi yalnızlığınızla mutluluklar diliyorum ve bir daha bana hiç bir güç kolay kolay CHP’ye oy verdiremez."
MİLLETVEKİLİ TARTIŞMASI
CHP ile yaptıkları milletvekilliği kontenjanı hakkında gelen eleştirilere de cevap veren Sakınmaz, DEVA Partisi seçmenlerinin de CHP’nin aldığı oylara katkıda bulunduğunu söyledi.
Sakınmaz, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın seçim döneminde CHP ve Millet İttifakı için yoğun biçimde çalıştığını da savunarak, seçim sonrasındaki eleştirilerin haksız olduğunu iddia etti.
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