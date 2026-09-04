  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Herkes gözünü dikti, bekliyor! Altında dananın kuyruğu saat 15.30’da kopacak Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti KPSS maratonu başlıyor! Bu pazar Genel Yetenek, haftaya Alan Bilgisi Sınavları var Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Ali Babacan’dan dikkat çeken “Davutoğlu” kararı Türkiye korkuttu: Acil olarak 15 bin İHA üretecekler Gaziosmanpaşa’da zabıtaya 200. yıl hediyesi! Karadeniz’den teşkilata yeni hizmet merkezi Öldürülenin arkasından bir soruşturma bile açılmadı! ABD yargısı siyoniste dokunmuyor Bir önceki yıla göre yüzde 8,5 arttı Mal ihracatında G20’yi solladık Bunu gerçekleştiren ilk Türk markası olacak: THY'nin büyük hedefi açıklandı! 30’lu koli bakın ne kadar oldu? Füze gibi fırlayan yumurta fiyatlarını görenler resmen şok geçirdi
Dünya
6
Yeniakit Publisher
80 yıllık ezber bozuldu: Meloni İtalya siyasetinde tarih yazdı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

80 yıllık ezber bozuldu: Meloni İtalya siyasetinde tarih yazdı

İtalya’da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, görevde 1413 günü geride bırakarak son 80 yılın en uzun süre görev yapan hükümeti oldu.

#1
Foto - 80 yıllık ezber bozuldu: Meloni İtalya siyasetinde tarih yazdı

Siyasi istikrarsızlığı dolayısıyla hükümetlerin ortalama ömrünün kısa olduğu ülkede, 25 Eylül 2022'deki erken genel seçimleri kazanan sağ ittifaka liderlik yapan Meloni, 22 Ekim 2022'de kurduğu sağ koalisyon hükümetiyle siyasi istikrar açısından bir rekor kırdı. 1946'dan bu yana cumhuriyetle yönetilen İtalya'da 80 yılda aralarında teknokrat kabinelerin de olduğu 68 hükümet kurulması siyasi istikrarsızlığın en somut göstergesi olurken, Meloni hükümeti görevde kalış süresiyle bunu tersine çevirmiş durumda. Meloni hükümeti, bugün itibarıyla görevdeki 1413'üncü gününü doldurarak, 2001-2005 yıllarında 1412 gün görevde kalan Silvio Berlusconi'nin 2. hükümetine ait "en uzun ömürlü hükümet" ünvanının yeni sahibi oldu. Hükümetini kurduğunda ülkenin aynı zamanda ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçen Meloni, görevde kalan en uzun ömürlü hükümete de liderlik ederek diğer bir rekora daha imza atmış oldu.

#2
Foto - 80 yıllık ezber bozuldu: Meloni İtalya siyasetinde tarih yazdı

Meloni hükümeti, iç ve dış politikada yaptıkları ve yapmadıklarıyla yurt içinde ve dışında tartışılsa da Avrupa'nın diğer büyük ekonomileri, Fransa ve İngiltere'ye göre 2022 sonbaharından bu yana siyasi açıdan daha istikrarlı bir grafik çizdi. İtalya'da Meloni'nin başbakanlık görevine başladığı 2022 sonbaharından bu yana, Fransa'da 5, İngiltere'de ise 4 başbakan değişikliği yaşandı. Roma'daki Luiss Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vera Capperucci, yaptığı değerlendirmede, Meloni hükümetinin uzun ömürlü olmasının temel sebebinin "homojen bir koalisyon" olması olduğunu söyledi. Capperucci, Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin, Antonio Tajani liderliğindeki Forza Italia ve Matteo Salvini liderliğindeki Lig Partisi ile sağın üç büyük partisinden oluştuğuna işaret ederek, "Siyasi programlarından değerlere ve siyasi tercihlere, aralarında elbette farklılıklar olsa da genel olarak oldukça birlik içindeler. Sonuç itibarıyla homojen bir koalisyondan söz ediyoruz." dedi.

#3
Foto - 80 yıllık ezber bozuldu: Meloni İtalya siyasetinde tarih yazdı

Koalisyon içinde FdI'nin büyük seçmen tabanıyla güçlü konumda, Forza Italia ve Lig'in ise küçük ortaklar olduğunu ve bu iki partinin farklılıklarına rağmen koalisyonda kalmayı tercih ettiklerini belirten Capperucci, "Bu iki parti, güçlü partinin çizgisini paylaşmadıklarını ortaya koyarak ya hükümetten çekilir ve hükümeti düşürürler ya da bir uzlaşma ararlar. Bana göre, bazı farklılıklara rağmen Meloni hükümetinin bu kadar uzun süre devam etmesini sağlayan şey, uzlaşmayı ve ortak bir çizgide kalmayı seçmiş olmalarıdır." ifadelerini kullandı. Bu koalisyon 2022'de kurulurken özellikle ortaklar arasında; Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD ile ilişkiler ve Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik bakışlardaki farklılıkların hükümetin geleceğini sorgulayan tartışmalara neden olduğunun hatırlatılması üzerine Capperucci, şunları kaydetti: "Özellikle dış politikaya ilişkin tercihler, hükümeti oluşturan güçlerin Avrupa karşısındaki tutumu gibi konular çok tartışılıyordu. ABD ile ilişkiler veya Rusya ile ilişkiler konusunda pek çok kişinin, hükümetin devamlılığını sorgulatabilecek sorunlar yaşanabileceğini söylediğini hatırlıyorum. Ancak hükümet daha sonra, sorunlara rağmen nihayetinde kompakt bir siyasi çizgiyi koruduğunu gösterdi. Bu da sonuç itibarıyla, yasama döneminin büyük bir bölümünü şu ana kadar tamamlayabilmesini sağladı." Ülkede gelecek yıl seçimlerin olduğu anımsatılan Capperucci, seçimleri bugünden öngörmenin zor olduğunu dile getirdi. Capperucci, Meloni'nin sağ koalisyonundaki partilerden Lig'in şu anda "zayıfladığını", bir yandan da yeni ortaya çıkan ve anketlerde yükseliş trendindeki aşırı sağcı Roberto Vannacci'nin partisi Ulusal Gelecek'in (FN) oylarının yükseldiğini, seçimlerin sağ için belirsiz olduğunu ifade etti. Capperucci, bununla beraber "Geniş İttifak" olarak anılan muhalefetteki solun da kendi içinde liderlik ve siyasi program tartışması içinde olduğunu dolayısıyla seçimler için tablonun açık olduğunu belirtti.

#4
Foto - 80 yıllık ezber bozuldu: Meloni İtalya siyasetinde tarih yazdı

MELONİ HÜKÜMETİNİN DIŞ POLİTİKA PERFORMANSI: Luiss Üniversitesinde uluslararası ilişkiler konularında ders veren Büyükelçi Pasquale Ferrara da Meloni hükümetinin, dış politikasını ve uluslararası ilişkilerdeki konumunu değerlendirdi. Ferrara, Meloni hükümetinin benimsediği "egemenlikçi" yaklaşımın, AB'nin karar alma mekanizmalarını zayıflattığını ve bunun da geleceğe ilişkin bir vizyon eksikliğine işaret ettiğini söyledi. Ferrara, İtalya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan her hükümet döneminde Orta Doğu krizinde önemli rol oynadığına işaret ederek, "Bu aşamada ise İsrail'e yakınlığın oldukça belirgin olduğunu ve Gazze'de yaşanan savaş suçlarını durdurabilecek önlemleri alma konusunda bir güçlük yaşandığını görüyorum. Bu nedenle, örneğin Filistin Devleti'ni tanıma isteksizliği de söz konusu. Örneğin bazı ülkelerin yaptığı gibi (Binyamin) Netanyahu hükümetindeki bazı bakanları istenmeyen kişiler ilan etmek gibi. Bütün bunlar, mevcut diplomatik araçlar dahilinde mümkün ancak bunu yapma konusunda siyasi irade tamamen eksik." diye konuştu.

#5
Foto - 80 yıllık ezber bozuldu: Meloni İtalya siyasetinde tarih yazdı

Başbakan Meloni'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'daki yakın müttefiklerinden olduğuna ve iki liderin aslında yakın olduğuna dikkati çeken Ferrara, İtalya'nın, ABD'ye 28 Şubat'taki İran saldırısı sırasında üslerini açmaması sebebiyle aralarında yaşanan sert polemiklerin "ilginç" olduğunu dile getirdi. Trump ile Meloni arasındaki sert polemiğin, gelecek yılki seçimler de düşünüldüğünde Meloni hükümetine iç politikada nasıl etki edeceği sorusu sorulan Ferrara, "Gelecek yıl seçimler var. Dolayısıyla Başbakan Meloni açısından, özünde yakınlığı devam etse de Trump ile arasında tam bir örtüşme olmadığı mesajını vermek faydalı olabilir." yorumunu yaptı. Ferrara, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yaz aylarında yaşanan düzensiz göç akınları sonrası İtalya'nın İspanya'ya sınır kontrolü başlatmasını, Meloni hükümetinin dış politikadan ziyade iç politikaya yönelik bir gündemi ilerletmek için fırsatları değerlendirme hamlesi olarak gördüğünü kaydetti. Meloni hükümeti döneminde, Türkiye ile ilişkilerin pek çok alanda geliştiğini gözlemlediğini aktaran Ferrara, "Bunun her iki ülke için ve Akdeniz'deki istikrar için de iyi olduğuna inanıyorum." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sevda Türküsev'den tutuklanan sapkın öğretmene tepki: Girdim ne paylaşıyor diye baktım! Ya sen nasıl bir insansın?
Gündem

Sevda Türküsev'den tutuklanan sapkın öğretmene tepki: Girdim ne paylaşıyor diye baktım! Ya sen nasıl bir insansın?

Sosyal medyada 'Fidan Hoca' lakabıyla bilinen ve 'müstehcenlik' suçundan tutuklanan Fidan Atalay'a tepke gösteren Sevda Türküsev, "Instagram..
Türkiye'nin en zenginiydi! Sadece 2 yılda dibe vurdu
Ekonomi

Türkiye'nin en zenginiydi! Sadece 2 yılda dibe vurdu

2023 yılında 5 milyar 300 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olarak gösterilen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başk..
Nüfusu 30 ilden daha büyük ilçe AK Parti yolunda
Siyaset

Nüfusu 30 ilden daha büyük ilçe AK Parti yolunda

Bağımsız Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ın 15 belediye meclis üyesiyle birlikte AK Parti’ye katılacağı ileri sürüldü. Toplu geçişin g..
İBB davasında flaş gelişme! 2 isim hakkında tahliye kararı!
Gündem

İBB davasında flaş gelişme! 2 isim hakkında tahliye kararı!

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, tutuklu yargılanan sanıkların durumları yeniden değerlendirildi. Mahk..
Rakamlar açıklandı! Enflasyonda düşüş sürüyor
Ekonomi

Rakamlar açıklandı! Enflasyonda düşüş sürüyor

Yıllık tüketici enflasyonu üst üste üçüncü ayda gerileyerek Ağustos'ta yüzde 31,51 seviyesine indi. Aylık enflasyon yüzde 1,84 olarak gerçek..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Gereğini yaparız" demişti! MİT Başkanı Kalın’dan Yunanistan'da kritik temas
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Gereğini yaparız” demişti! MİT Başkanı Kalın’dan Yunanistan'da kritik temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırgızistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nden dönerken uçakta 'Yunani..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23