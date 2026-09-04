80 yıllık ezber bozuldu: Meloni İtalya siyasetinde tarih yazdı

Koalisyon içinde FdI'nin büyük seçmen tabanıyla güçlü konumda, Forza Italia ve Lig'in ise küçük ortaklar olduğunu ve bu iki partinin farklılıklarına rağmen koalisyonda kalmayı tercih ettiklerini belirten Capperucci, "Bu iki parti, güçlü partinin çizgisini paylaşmadıklarını ortaya koyarak ya hükümetten çekilir ve hükümeti düşürürler ya da bir uzlaşma ararlar. Bana göre, bazı farklılıklara rağmen Meloni hükümetinin bu kadar uzun süre devam etmesini sağlayan şey, uzlaşmayı ve ortak bir çizgide kalmayı seçmiş olmalarıdır." ifadelerini kullandı. Bu koalisyon 2022'de kurulurken özellikle ortaklar arasında; Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD ile ilişkiler ve Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik bakışlardaki farklılıkların hükümetin geleceğini sorgulayan tartışmalara neden olduğunun hatırlatılması üzerine Capperucci, şunları kaydetti: "Özellikle dış politikaya ilişkin tercihler, hükümeti oluşturan güçlerin Avrupa karşısındaki tutumu gibi konular çok tartışılıyordu. ABD ile ilişkiler veya Rusya ile ilişkiler konusunda pek çok kişinin, hükümetin devamlılığını sorgulatabilecek sorunlar yaşanabileceğini söylediğini hatırlıyorum. Ancak hükümet daha sonra, sorunlara rağmen nihayetinde kompakt bir siyasi çizgiyi koruduğunu gösterdi. Bu da sonuç itibarıyla, yasama döneminin büyük bir bölümünü şu ana kadar tamamlayabilmesini sağladı." Ülkede gelecek yıl seçimlerin olduğu anımsatılan Capperucci, seçimleri bugünden öngörmenin zor olduğunu dile getirdi. Capperucci, Meloni'nin sağ koalisyonundaki partilerden Lig'in şu anda "zayıfladığını", bir yandan da yeni ortaya çıkan ve anketlerde yükseliş trendindeki aşırı sağcı Roberto Vannacci'nin partisi Ulusal Gelecek'in (FN) oylarının yükseldiğini, seçimlerin sağ için belirsiz olduğunu ifade etti. Capperucci, bununla beraber "Geniş İttifak" olarak anılan muhalefetteki solun da kendi içinde liderlik ve siyasi program tartışması içinde olduğunu dolayısıyla seçimler için tablonun açık olduğunu belirtti.