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Gündem Yargı süreci sonuçlandı: Yüreğir Belediyesi AK Parti’ye geçti
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Yargı süreci sonuçlandı: Yüreğir Belediyesi AK Parti’ye geçti

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Yargı süreci sonuçlandı: Yüreğir Belediyesi AK Parti’ye geçti

Adana’da görevden uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın yerine vekalet edecek isim konusunda yaşanan seçim ve yargı süreci sonuçlandı. Belediye meclisinde iki kez CHP’li Cafer Boyraz’ın seçilmesinin ardından yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, başkan vekilliği görevini AK Parti’nin adayı Tarık Özünal’a verdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hakkında yürütülen dava kapsamında aldığı ceza gerekçe gösterilerek 21 Nisan’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Demirçalı’nın görevden alınmasının ardından belediye meclisi, başkan vekilini belirlemek üzere toplandı. İlk seçimde CHP’nin adayı Cafer Boyraz 21 oy alarak başkan vekili seçilirken, AK Parti’nin adayı Tarık Özünal 15 oyda kaldı. Sonuca itiraz eden Özünal, seçimin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya başvurdu.

Dosyayı inceleyen Adana 2’nci İdare Mahkemesi, başkan vekilliği seçimine ilişkin yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Mahkeme kararı doğrultusunda seçim 3’üncü turdan itibaren yeniden yapıldı.

YENİ BAŞKANVEKİLİ: TARIK ÖZÜNAL

Yenilenen seçimde üçüncü turda Tarık Özünal 19 oy, Cafer Boyraz ise 18 oy aldı. Dördüncü turda ise Boyraz 19 oyla üstünlük sağlarken Özünal 17 oyda kaldı. Böylece Cafer Boyraz, ikinci kez Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği görevine seçildi.

Ancak AK Parti, tekrarlanan seçimin sonucuna da itiraz ederek konuyu yeniden mahkemeye taşıdı. İtirazı değerlendiren Adana 2’nci İdare Mahkemesi, verdiği kararla Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği görevinin Tarık Özünal’a geçmesine karar verdi.
Mahkemenin son kararıyla birlikte Yüreğir Belediyesi’nde başkan vekilliği görevini AK Parti’nin adayı Tarık Özünal üstlendi.

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orhan

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