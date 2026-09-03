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Gündem Eski Türkiye artığı seküler cahil kendini rezil etti: Benim çocuğumu cuma namazına götüremezsiniiiiz!
Gündem

Eski Türkiye artığı seküler cahil kendini rezil etti: Benim çocuğumu cuma namazına götüremezsiniiiiz!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın herhangi bir zorunluluk içermeyen ‘okullarda Cuma Namazı düzenlemesini’ ‘çocuklara zorla Cuma namazı kıldırılacak’ olarak yorumlayan bir veli, sosyal medyada kendini rezil etti. Kendisi gibi eski Türkiye artığı Uğur Dündar’ın ana haber bültenlerinde okullarda Cuma namazı kılan çocukları gerilim filmi müziği eşliğinde gösterdiği günleri özlemle çektiği her halinden belli olan din karşıtı veli, videoda oğlunu cuma günleri okula göndermeyeceğini söylerken ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin okullarda anlatılacak olmasına da kin kustu.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve valilikler, Cuma Namazı kılmak isteyen öğrenci ile eğitim çalışanlarına yönelik okul binalarında fiziki alan düzenlemesine gidiyor.

Uygulama kapsamında yeni inşa edilecek okullarda mescit planlamasına öncelik verilecek, mevcut okullarda ise uygun alanlar ibadete ayrılacak.

İstanbul Valiliği tarafından ilçe kaymakamlıklarına gönderilen resmî yazıda, Cuma Namazı için okul dışındaki camilere giden öğrencilerin güvenlik riski yaşadığı ve ders saati kaybına uğradığı belirtildi.

ZORUNLULUK SÖZ KONUSU DEĞİL

Düzenlemenin bu aksamaları önlemek amacıyla hayata geçirildiği açıklandı. Yetkililer, ibadet alanlarının oluşturulmasında gönüllülük esasının geçerli olduğunu, herhangi bir zorunlu katılımın veya toplu yönlendirmenin söz konusu olmadığını vurguladı.

Uygulamanın zorunlu olduğunu iddia eden kadın, "Cuma günleri Cuma namazı kılınması şart oldu ya. 81 ile Milli Eğitim Bakanı gönderdi yazıları. Bir de barış sürecini anlatılması için artık okullarda nasıl bir işlem yapılacak bilmiyorum. Onu göreceğiz. Benim yedinci sınıfa başlayacak olan oğlum var bu sene. Benim okulumda öğretmenlerim ve müdür müdür yardımcılarım bütün eğitmenler nerede neyi nasıl yapması gerektiğini çok çok çok iyi bilen insanlar" dedi. 

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ DE HEDEF ALDI

Konuşmasının devamında Terörsüz Türkiye süreci kapsamında eğitimde yapılan düzenlemeleri de hedef alan veli, şunları kaydetti: “Ben okulumda çocuğumun, cuma günleri Cuma namazı kılmasına izin vermiyorum. Barış süreci denilen o Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan ihaneti de, alçaklığı da öğretilmesine, anlatılmasına izin vermiyorum. Benim çocuğum o süreçlerde o okulda olmayacak. Buradan da herkese duyuruyorum.”

CUMA OKULA GÖNDERMEYECEĞİM

Videonun sonunda sert söylemlerini sürdüren kadın, "Eğer ki ders programında böyle bir ders etkinliği oluyorsa ben o gün bu çocuğumu okula göndermeyeceğim. Söylüyorum.

Gerekirse hiçbir cuma göndermeyeceğim. Gider rapor alırım, gider imza atarım, göndermiyorum. Ben çocuğumu eğitsin diye gönderiyorum" ifadelerini kullandı. 

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Yorumlar

SUAT

bu yaratağın çocuğu olduğuna kesinlikle inanmıyorum

Zeynel

Kafir namaz kilmaz muslumanda zorlamax
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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