Apandisit ağrısı nasıl anlaşılır? Uzmana mutlaka kulak verilmeli: Hafife almayın sakın

Safra kesesi hastalıkları, bağırsak tıkanıklıkları, fıtıklar ve mide-bağırsak sistemine ait çeşitli hastalıkların da karın ağrısına neden olabileceğini ifade eden Buluş, "Önemli olan ağrının kaynağının doğru şekilde belirlenmesidir. Bunun için hastanın muayenesi, gerektiğinde kan tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri birlikte değerlendirilir" dedi. "Ağrı geçer diye beklemeyin" Karın ağrısının kısa sürede kendiliğinden geçebileceği düşüncesiyle sağlık kuruluşuna başvurunun geciktirilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Hakan Buluş, özellikle şiddetlenen ve beraberinde başka belirtiler ortaya çıkan ağrıların ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Buluş, "Karın ağrısı bazen basit bir sindirim problemi olabilirken, bazen de acil müdahale gerektiren bir hastalığın ilk belirtisi olabilir. Bu nedenle özellikle şiddetli, ani başlayan veya giderek artan ağrılarda vatandaşlarımızın zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Buluş, erken değerlendirme ve doğru tanının birçok hastalıkta tedavinin başarısı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, vatandaşlara vücutlarının verdiği uyarıları dikkate almaları çağrısında bulundu.