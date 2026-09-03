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Mısır püskülü değerli! İbrahim Saraçoğlu'ndan tavsiye: Bunu yapanın vücuduna hastalık girmiyor! Yapmayan bin pişman 

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Mısır püskülü değerli! İbrahim Saraçoğlu'ndan tavsiye: Bunu yapanın vücuduna hastalık girmiyor! Yapmayan bin pişman 

Ünlü Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği mısır püskülü kürü, doğal bir bitkisel tedavi yöntemi olarak öne çıkar. Saraçoğlu mısır dışında en faydalı kuru yemişleri açıkladı. Ölçüyü asla kaçırmamamız gerektiğini özellikle belirtiyor. Az kavrulmuşunu tercih etmenin de öneminden bahsediyor. Tedarik eden yağların yüksek sıcaklığa maruz kalması kanseri tetiklediği için mümkün mertebe az kavrulmuşuna yönelmek gerekiyor. Peki Prof. Saraçoğlu'nun koruma için önerdiği meyveler hangileri?

#1
Foto - Mısır püskülü değerli! İbrahim Saraçoğlu'ndan tavsiye: Bunu yapanın vücuduna hastalık girmiyor! Yapmayan bin pişman 

İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği mısır püskülü kürü, doğal bir bitkisel tedavi yöntemi olarak öne çıkar. Mısırın püskülleri, sağlık açısından birçok fayda sunan doğal bileşenler içerir. Yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan mısır püskülü, diüretik özellikleri ile bilinir ve idrar yolu sağlığı başta olmak üzere birçok farklı alanda destek sağlar. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun mısır püskülü kürünün faydaları!

#2
Foto - Mısır püskülü değerli! İbrahim Saraçoğlu'ndan tavsiye: Bunu yapanın vücuduna hastalık girmiyor! Yapmayan bin pişman 

Mısır püskülü, güçlü idrar söktürücü özelliklere sahiptir. Bu özelliği sayesinde idrar yollarında biriken bakterilerin ve zararlı maddelerin dışarı atılmasını hızlandırarak enfeksiyon riskini azaltır. Özellikle sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçirenler için düzenli olarak tüketilen mısır püskülü çayı, bu tür enfeksiyonların önlenmesinde etkili olabilir. Böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlar ve idrar akışını artırarak böbreklerde taş veya kum oluşumunu engelleyebilir. Saraçoğlu’nun önerdiği kür, böbrek fonksiyonlarını destekleyici doğal bir çözüm olarak kullanılabilir. Ayrıca, böbreklerdeki iltihaplanmaların ve enfeksiyonların hafifletilmesinde de yardımcıdır. Vücutta su tutulması ve ödem, birçok kişinin yaşadığı yaygın bir sorundur. Mısır püskülü, fazla suyun vücuttan atılmasını sağlayarak ödemi azaltır. Özellikle ayaklarda, bacaklarda ve yüzde meydana gelen şişliklerin giderilmesine yardımcı olur. Bu nedenle, diüretik etkisi ile kilo vermek isteyenler için de doğal bir destek sunar. İbrahim Saraçoğlu, mısır püskülünün prostat sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini de vurgular. Prostat büyümesi ve iltihaplanmalarına karşı mısır püskülü kürü, idrar akışını rahatlatır ve prostat sağlığını korumaya yardımcı olur. Özellikle orta yaş ve üzerindeki erkeklerde prostat sorunlarına karşı koruyucu bir etki gösterebilir. Mısır püskülü, doğal bir kan şekeri dengeleyici olarak bilinir. Diyabet hastaları için Saraçoğlu’nun önerdiği bu kür, insülin direncini düşürebilir ve kan şekerinin ani yükselmesini önleyebilir. Düzenli kullanımı, kan şekerini stabil tutarak diyabet yönetimine destek olur. Karaciğerin temizlenmesine ve detoksifikasyonuna katkı sağlayan mısır püskülü, vücuttan toksinlerin atılmasını hızlandırır. Karaciğerin daha sağlıklı çalışmasını destekler ve karaciğer yağlanması gibi sorunların önüne geçebilir. Aynı zamanda karaciğer iltihaplarını hafifletmeye yardımcı olur. Mısır püskülü, idrar söktürücü özellikleriyle vücuttaki fazla sıvının atılmasına yardımcı olduğu için, yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasında da faydalıdır. Vücutta sıvı birikimini azaltarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Böylece tansiyonun düzenlenmesine katkı sağlar. Ödem atıcı ve idrar söktürücü etkileri sayesinde kilo verme sürecine destek olur. Vücuttaki fazla suyu atarak şişkinlikleri ve ödemi azaltır, bu sayede tartıda görülen ani kilo artışlarının önüne geçer. Aynı zamanda sindirimi hızlandırarak metabolizmayı canlandırır.

#3
Foto - Mısır püskülü değerli! İbrahim Saraçoğlu'ndan tavsiye: Bunu yapanın vücuduna hastalık girmiyor! Yapmayan bin pişman 

Bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan bileşikler içerir. Bu antioksidanlar, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak hastalıklara karşı direnç kazandırır. Bağışıklık sistemini güçlendiren etkileri sayesinde soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Vücuttaki iltihaplanmalar, birçok kronik hastalığın temelinde yatan bir sorundur. Mısır püskülü, iltihaplanma karşıtı (anti-inflamatuar) özellikleriyle bilinir. Saraçoğlu’nun önerdiği bu kür, iltihaplı hastalıkların belirtilerini hafifletebilir ve vücutta genel bir rahatlama sağlayabilir MISIR PÜSKÜLÜ KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR? Saraçoğlu’nun mısır püskülü kürünü uygulamak oldukça basittir. İşte adım adım tarifi: Malzemeleri 1 tatlı kaşığı kurutulmuş mısır püskülü 1 su bardağı su YAPILIŞI Su kaynatılır. Kaynamış suyun içine mısır püskülleri eklenir. Kısık ateşte yaklaşık 5 dakika kadar demlenir. Ocaktan alınıp süzüldükten sonra ılık olarak içilir. Bu kür, genellikle sabah aç karnına veya akşam yatmadan önce tüketilir. Ancak kullanım sıklığı ve süresi için mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Mısır püskülü kürü, doğal yollarla sağlık sorunlarını hafifletmek isteyenler için etkili bir çözümdür. İbrahim Saraçoğlu’nun önerdiği bu kür, özellikle idrar yolu sağlığı, böbrek fonksiyonları, ödem atımı ve kilo kontrolü gibi alanlarda önemli faydalar sağlar. Doğal bir diüretik olan mısır püskülü, düzenli kullanıldığında birçok sağlık sorununu önlemeye yardımcı olabilir. Ancak her bitkisel kürde olduğu gibi, kişisel sağlık durumunuza göre bir uzmana danışarak kullanılması önerilir.

#4
Foto - Mısır püskülü değerli! İbrahim Saraçoğlu'ndan tavsiye: Bunu yapanın vücuduna hastalık girmiyor! Yapmayan bin pişman 

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu en faydalı kuru yemişleri açıklarken ölçüyü asla kaçırmamamız gerektiğini özellikle belirtiyor. Az kavrulmuşunu tercih etmenin de öneminden bahsediyor. Yağların yüksek sıcaklığa maruz kalması kanseri tetiklediği için mümkün mertebe az kavrulmuşuna yönelmek gerekiyor. Peki Prof. Saraçoğlu'nun önerdiği meyveler hangileri? Birlikte bakalım. Antep fıstığının faydaları: Trombositiniz düşük ise yani PLT, 70-60-50 civarlarındaysa doktor araştırması yapılmalı ve gerekli tedaviyi görmelisiniz. Bunun dışında yardımcı olarak Antep fıstığını kullanabilirsiniz. Peki trombosit düşüklüğünde Antep fıstığı nasıl kullanılır? Prof. Saraçoğlu "10-15 tane öğleden önce, 10-15 tane öğleden sonra Antep fıstığı tüketin" diyor. Tıpkı ceviz gibi ölçülü tüketildiğinde kolesterole de iyi gelir.

#5
Foto - Mısır püskülü değerli! İbrahim Saraçoğlu'ndan tavsiye: Bunu yapanın vücuduna hastalık girmiyor! Yapmayan bin pişman 

Kabak çekirdeği faydaları Avusturya ve Almanya'da kabak çekirdeğinin tabletlerinin satıldığını belirten Saraçoğlu, Kabak çekirdeğinin iyi huylu prostat büyümesine iyi geldiğini açıkladı. Yalnız çifte kavrulmuş olmaması gerekiyor. 1 avuç sabah, öğle ve akşam olmak üzere tüketmek idrar çıkışını kolaylaştırır. Bunun yanında acı baharattan uzak durulmalı.

#6
Foto - Mısır püskülü değerli! İbrahim Saraçoğlu'ndan tavsiye: Bunu yapanın vücuduna hastalık girmiyor! Yapmayan bin pişman 

Kuru incirin faydaları nelerdir? Kan miktarınız az ise veya kemik iliğiniz kan üretmiyorsa destekleyici olarak kullanabilirsiniz. Kan yapıcıdır, bronşite ve öksürüğe iyi gelir, anne sütü artırıcıdır ve vücut direncini de destekler. Aynı zamanda hamile kalmayı kolaylaştırıcı etkisi olduğunu da belirtiyor. Dışındaki beyaz kısmı soğuk suda yıkadıktan sonra kaynatıp suyunu içebilirsiniz.

#7
Foto - Mısır püskülü değerli! İbrahim Saraçoğlu'ndan tavsiye: Bunu yapanın vücuduna hastalık girmiyor! Yapmayan bin pişman 

Kuru dut kürü nasıl yapılır? Prof. Saraçoğlu eğer kanda iltihap görülüyorsa kuru dut kürünü öneriyor. 1,5 bardak kısık ateşte nazik kaynayan suya 1,5 tepeleme yemek kaşığı beyaz dut kurusunu ekleyin. 6-7 dakika kaynattıktan sonra ılımaya bırakın. Sabah ve akşam aç karnına içilecek. Kandaki CRP'yi düşürür. Ancak şeker hastalığınız varsa bunu uygulamamalısınız!

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