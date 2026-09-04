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Gündem İstanbul'da kanlı terör planı son anda engellendi! DEAŞ'lı hain Sultanbeyli'de çatışmada etkisiz hale getirildi
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İstanbul'da kanlı terör planı son anda engellendi! DEAŞ'lı hain Sultanbeyli'de çatışmada etkisiz hale getirildi

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İstanbul'da kanlı terör planı son anda engellendi! DEAŞ'lı hain Sultanbeyli'de çatışmada etkisiz hale getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin koordineli yürüttüğü amansız takip, büyük bir felaketi önledi. Türkiye'de kanlı bir terör eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen 21 yaşındaki DEAŞ'lı terörist B.Ç.'nin inine Sultanbeyli'de operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren gözü dönmüş terörist, polisimizin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki şüpheli, Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda polise ateş açtı. Polis ekiplerince şüpheli etkisiz hale getirilirken, olay sırasında 1 vatandaş yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda, terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen B.Ç.‘nin (21) yakalanması amacıyla Sultanbeyli'de operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında şüpheli B.Ç.'nin ateş açması üzerine polisler de karşılık verdi. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi. Olay sırasında 1 vatandaşın da yaralandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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