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Yerel Marmaraereğlisi açıklarında motoryat alev alev yandı! Sahil Güvenlik 2 kişiyi son anda kurtardı!
Yerel

Marmaraereğlisi açıklarında motoryat alev alev yandı! Sahil Güvenlik 2 kişiyi son anda kurtardı!

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Marmaraereğlisi açıklarında motoryat alev alev yandı! Sahil Güvenlik 2 kişiyi son anda kurtardı!

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında seyir halindeki bir motoryatın makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm tekneyi sararken, durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı korvet, gemi ve botlar hızla olay yerine sevk edildi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında seyir halindeki motoryatta yangın çıktı. Yangında teknede bulunan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Marmaraereğlisi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motoryatın makine bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik gemisi, korvet ve botlar sevk edildi.

Yangınla mücadele edilirken motoryatta bulunan 2 kişi ekipler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 kişi, ekipler tarafından Marmaraereğlisi Limanı’na getirildi.

Yangın nedeniyle motoryatta maddi hasar meydana gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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