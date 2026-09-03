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Medya
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Gönül Dağı sürpriz 7. sezon girişi ile geliyor... Hiç kimse bunu beklemiyordu!

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Gönül Dağı sürpriz 7. sezon girişi ile geliyor... Hiç kimse bunu beklemiyordu!

“Gönül Dağı” yedinci sezonuyla 5 Eylül Cumartesi TRT 1’de başlıyor…

#1
Foto - Gönül Dağı sürpriz 7. sezon girişi ile geliyor... Hiç kimse bunu beklemiyordu!

Gönül Dağı ailesine, yeni sezonda birbirinden yetenekli genç ve usta sanatçılar katılıyor: “Yağız Kılınç, Berke Acar, Kerem Alp Kabul, Esila Umut, Miray Akay, Nursena Say, Emir Özden, Bilgesu Kural, Özge Bilici, Erkan Sever, Fırat Doğruluoğlu, Türker Kantar, Ekin Pasvanoğlu, Yusuf Emir Gökçe, Duru Çevik, Okan Selvi, Onuryay Evrentan”

#2
Foto - Gönül Dağı sürpriz 7. sezon girişi ile geliyor... Hiç kimse bunu beklemiyordu!

Tam 6 Sezon boyunca her hafta reyting rekorları kıran, izleyicilerin gözbebeği olan Gönül Dağı, 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan iki yüz yirmi birinci bölümüyle yine TRT 1 ekranlarından “merhaba" diyecek.

#3
Foto - Gönül Dağı sürpriz 7. sezon girişi ile geliyor... Hiç kimse bunu beklemiyordu!

Ailelerin her hafta sonu buluşma noktası olan Gönül Dağı, yeni sezonunda da gönülleri fethedecek, aileye eklenen genç yetenekler ve usta oyuncu kadrosunun müthiş performanslarıyla ekranların yıldızı olacak.

#4
Foto - Gönül Dağı sürpriz 7. sezon girişi ile geliyor... Hiç kimse bunu beklemiyordu!

Zaman su gibi akıp geçmiş, Gedelli’de çok şey değişmiştir ancak kasabanın canlılığı, renkleri ve samimi bozkır havası hep aynı kalmıştır… Anadolu bozkırındaki kasabada geleneklerini, göreneklerini hiç unutmayan, artık hafızalardan silinmeye başlayan değerlerimizi yaşamlarının felsefesi yapan sıcak, samimi, sevecen insanlar, şükrederek hayata tutunmakta, Gönül Dağı’nın kıyısında gönüllerinden geçtiği gibi yaşamaktadır.

#5
Foto - Gönül Dağı sürpriz 7. sezon girişi ile geliyor... Hiç kimse bunu beklemiyordu!

Hayallerinin peşinden koşarak birçok başarılı icada imza atan amcaoğullarının kurduğu TVR Havacılık ve Teknoloji’nin patronu aradan geçen 11 yılın ardından değişmiştir… Ramazan’ın Almanya’ya gitmesiyle başlayan Kaya ailesindeki ayrılıklar, yıllar içerisinde ilmek ilmek çoğalmış, çocuklar büyümüş, birer delikanlı ve genç kız olarak yeni jenerasyonu temsil etmeye başlamıştır…

#6
Foto - Gönül Dağı sürpriz 7. sezon girişi ile geliyor... Hiç kimse bunu beklemiyordu!

Beş yıl önce yaşanan elim trafik kazası, Kaya ailesini derin üzüntüye boğarken, ardında hayata küsen ve ideallerini bir tarafa atan insanlar bırakmıştır… Sadece kasabanın değil, ülkenin medarıiftiharı olan TVR ile ilişkisini kesen Taner (Berk Atan), evinin geçimini saatçi dükkânında tamirat yaparak sağlamaktadır. Onu hayata bağlayan kuzenlerini, can kardeşlerini, iş ortaklarını kaybetmek Taner’i adeta ‘yaşayan ölü’ haline getirmiştir. Taner’i gelecekte neler bekliyor dizinin yeni sezon bölümlerinde büyük bir heyecanla izleyeceğiz.

#7
Foto - Gönül Dağı sürpriz 7. sezon girişi ile geliyor... Hiç kimse bunu beklemiyordu!

Kaya ailesinin güçlü kadınlarından Cemile (Nazlı Pınar Kaya), sevdiceği can kuşu Veysel’i kaybettikten sonra üzüntüsünü içine gömerek çocuklarına kol kanat germeye, onlar için gece gündüz çalışmaya başlamıştır. Doktor Kenan (Serkan Kuru) ise inzivaya çekilerek işini ve her şeyi terk eden bir “münzevi” hayatı yaşamaktadır. Kenan, yaşadığı dramları, eşinin, kızının, kardeşinin büyük acısını unutamayacak; kendisine uzatılan elleri yıllar boyunca tutmayacaktır.

#8
Foto - Gönül Dağı sürpriz 7. sezon girişi ile geliyor... Hiç kimse bunu beklemiyordu!

Kaya ailesi ve Gedelli’de günler, aylar sıradan bir şekilde geçerken, hiç beklemedikleri anda “bir umut ışığı” yanmaya başlayacaktır… 11 yıl önce mucit amcaoğullarının muhteşem icatlara imza atarak hayata geçirdiği başarı öyküleri, bu kez genç jenerasyonun mucize buluşlarıyla devam edecektir.

#9
Foto - Gönül Dağı sürpriz 7. sezon girişi ile geliyor... Hiç kimse bunu beklemiyordu!

TVR Havacılık’ın Uzay Keşif aracını uzaya yollamasının ardından uzun yıllar geçmiş, Keşif Aracı Plüton’un yörüngesine, Taner’in oğlu Ali (Yağız Kılınç) ise CERN’e (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) kadar yükselmiştir... Ali, üstün zekâlılar okulundan sınıfları atlayarak geçmiş Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde okumuş, yurtdışında yüksek lisansını tamamlayarak CERN’in en genç mühendisi olmuştur.

#10
Foto - Gönül Dağı sürpriz 7. sezon girişi ile geliyor... Hiç kimse bunu beklemiyordu!

Ali’nin kasabaya yıllar sonra geleceği haber duyulduğunda, Kaya ailesinde tam bir bayram havası esmiştir. Başta Taner (Berk Atan), Selma (Melis Sevinç) olmak üzere kardeşleri Güneş (Ekin Pasvanoğlu) ve Neşet (Yusuf Emir Gökçe), babaannesi Halime (Şebnem Dilligil), kuzenleri Ramazan Mete (Kerem Alp Kabul), Yusuf (Berke Acar) ve Yağmur (Miray Akay) mutluluktan havalara uçmuştur. Gönül Dağı 7. Sezon 221. Bölümüyle 5 Eylül Cumartesi Saat 20.00’de TRT 1’de…

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