Gönül Dağı sürpriz 7. sezon girişi ile geliyor... Hiç kimse bunu beklemiyordu!

Beş yıl önce yaşanan elim trafik kazası, Kaya ailesini derin üzüntüye boğarken, ardında hayata küsen ve ideallerini bir tarafa atan insanlar bırakmıştır… Sadece kasabanın değil, ülkenin medarıiftiharı olan TVR ile ilişkisini kesen Taner (Berk Atan), evinin geçimini saatçi dükkânında tamirat yaparak sağlamaktadır. Onu hayata bağlayan kuzenlerini, can kardeşlerini, iş ortaklarını kaybetmek Taner’i adeta ‘yaşayan ölü’ haline getirmiştir. Taner’i gelecekte neler bekliyor dizinin yeni sezon bölümlerinde büyük bir heyecanla izleyeceğiz.