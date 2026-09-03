ABD’de Şapkalı Kedi kabusu: Alarm durumuna geçildi

ABC News’in haberine göre, bazıları yapay zekayla oluşturulan akımla bağlantılı paylaşımlarda okul ve öğrenci isimleri ile belirli konumların yanı sıra tehdit olarak değerlendirilen ifadelerin yer alması, ABD’deki okulları ve güvenlik birimlerini velileri ve öğrencileri uyarmaya yöneltti.

Akımla bağlantılı videolarda “Şapkalı Kedi” karakterinin karanlık bir versiyonu gösterildi. Görüntüler, sanki güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş veya karakter gece saatlerinde yerleşim bölgelerinde dolaşırken çekilmiş gibi hazırlandı.

Yetkililere göre bazı paylaşımlarda karakterin belirli bir şehre veya okula geleceğine ilişkin üstü kapalı uyarılar bulunurken, bazı içeriklerde ise konumlara veya kişilerin isimlerine yer verildi. Bu durum, içeriklerin niteliği ve öğrenciler arasında yayılmasıyla ilgili endişeleri artırdı.

OKULLARI VE ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALIYOR

ABD’nin Tennessee eyaletinde İç Güvenlik Ofisine bağlı Tehdit Değerlendirme Merkezi, akımın eyaletteki öğrenci ve okulları hedef almaya başlamasının ardından gelişmeleri takip ettiğini açıkladı. Merkez, söz konusu içeriklerin yapay zekayla oluşturulmuş endişe verici video ve görüntülerden oluştuğunu belirtti.

Arkansas eyaletindeki okullar da akımla bağlantılı yapay zeka ürünü videolarla karşı karşıya kaldı. Bunlar arasında Carlisle’daki bir okulun öğrencileriyle ilgili paylaşım da yer aldı. Okul yönetimi, söz konusu içeriğin şiddet tehdidi barındırdığı şeklinde yorumlanabileceğini bildirdi. Paylaşımların yayılması üzerine güvenlik birimleri ve okul yönetimleri, veliler ile öğrencilerden içeriklerin daha fazla yayılmasına yardımcı olmamalarını istedi. Yetkililer, endişe verici paylaşımların yeniden paylaşılması yerine güvenlik güçlerine bildirilmesi çağrısında bulundu.

14 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Colorado’da polis, akımla bağlantılı bir paylaşımın West Middle School ile Grand Junction bölgesindeki diğer bazı noktaları hedef alan tehditlerle ilişkilendirilmesinin ardından 14 yaşındaki bir öğrenciyi gözaltına aldı.

Polis, paylaşım nedeniyle tedbir amacıyla iki okulun çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Yapılan incelemelerin ardından öğrenciler, çalışanlar veya bölge halkı açısından güvenilir ve somut bir tehdit bulunmadığı belirlendi.

14 yaşındaki öğrenci, eğitim kurumlarındaki çalışanların ve öğrencilerin faaliyetlerine müdahale ettiği şüphesiyle gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı.