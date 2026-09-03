Petrol hırsızlığı faciayla bitti! 37 kişi öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Nijerya'da petrol çalmak için iskeledeki petrol hattına bağlantı yapmaya çalışan gruptan 37 kişi zehirli gazdan hayatını kaybetti. Bazı kişilerin nehre düşerek kaybolduğu kurtulanların ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Nijerya basınındaki haberlere göre olay, Rivers eyaletine bağlı Okrika Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Okari İskelesi'nde meydana geldi. Çok sayıda kişinin petrol taşıyan bir hatta bağlantı yaptığı sırada zehirli gaz sızıntısı yaşandığı ve gazdan etkilenenlerin zehirlendiği ifade edildi.
BAZILARI NEHRE DÜŞÜP KAYBOLDU
Olayda en az 37 kişinin hayatını kaybettiği, baygınlık geçiren bazı kişilerin ise nehre düşerek kaybolduğu belirtildi. Zehirlenmeden kurtulan bazı kişilerin ise solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Rivers Eyaleti Polis Sözcüsü Agabe Blessing Karbalo, hayatını kaybeden ve zehirlenen kişilerin petrol hırsızlığı girişiminde bulunduğunu söyledi.
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