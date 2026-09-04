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Dünya Trump’ın yapmadığı bir bu kalmıştı! Beyaz Saray oyun salonuna döndü
Dünya

Trump’ın yapmadığı bir bu kalmıştı! Beyaz Saray oyun salonuna döndü

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Trump’ın yapmadığı bir bu kalmıştı! Beyaz Saray oyun salonuna döndü

Beyaz Saray’ın internet sitesinde, göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve ABD-Meksika sınırına duvar örülmesini konu alan çeşitli çevrimiçi oyunlar yayınlandı.

Beyaz Saray’ın internet sitesinde tanıtılan bu çevrimiçi oyunlardan ikisinde göçmenlerin sınır dışı edilmesine yer verildi.

"Duvarı inşa et" adlı oyunda "sınırın yaklaşanlardan korunması" istenirken, tetris oyununa benzer şekilde üst üste konulan bloklarla güney sınırından gelenlere karşı duvar örülüyor.

"Rio koşusu" adlı oyun ise Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri boyunca sınır devriyesi yapılmasını konu alıyor.

Oyunda klasik yılan oyununa benzer şekilde yönlendirilen görevlinin yakaladığı her kişi sınır dışı edilmiş kabul ediliyor.

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