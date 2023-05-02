Bitcoin, altın dahil tüm yatırımları solladı! Uzmanı uyardı: Gram, çeyrek yoksa külçemi? Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç para?

Altın fiyatları, yatırım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde yaşanan hareketliliğin ardından vatandaşlar gram altının mı, çeyrek altının mı, yoksa külçe altının mı daha fazla kar getireceğini araştırmaya başladılar. Altın, Fed'in faiz kararı öncesi yatay bir seyir gösteriyor. Dünyaca ünlü banka merak edilen soruyu yanıtladı.

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları 2 Mayıs itibari ile gündem oldu. Altın almak ve satmak isteyenler fiyatlardaki yükseliş ve artışları yakından takip ediyorlar. Yatırımlarını altın ile yapmak isteyenler en mantıklı altın grubunun hangisi olduğunu araştırıyorlar. İşte çok merak edilen detaylar...

Kripto ve blok zinciri ekosisteminin ilk çeyrek karnesi belli oldu. Buna göre Bitcoin, 2023'te şimdiye kadar diğer tüm varlık sınıflarını geride bırakarak en iyi performans gösteren varlık olurken kripto para borsaları da işlem hacimlerinde büyük artışlar yaşadı. Block Earner Türkiye Operasyon Müdürü Emrah Karadere, "Küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak kripto varlıklar yeniden ilgi odağı haline geldi" dedi.

Yakın zaman önce ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs tarafından yayımlanan bir rapor, Bitcoin'i 2023 yılında şimdiye kadar en iyi performans gösteren varlık olarak konumlandırdı. Rapora göre Bitcoin, toplam getirilerde Nasdaq, altın, S&P 500 ve ABD hazine tahvillerini geride bırakarak birinci sırayı aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Emrah Karadere, "Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle piyasalar 2022'yi sarsıntılarla geçirirken bu yılın ilk çeyreğinde ise kripto varlıklar yeniden ilgi odağı haline geldi. Bunda Fed'in faizleri artırma yönündeki politikasının sonuna geldiği beklentisi etkili oldu" diye konuştu.

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Öte yandan araştırma şirketi TokenInsight tarafından yayımlanan bir başka rapor, kripto platformlarının oldukça verimli bir ilk çeyrek geçirdiğini ortaya koydu. Rapora göre, ilk çeyrekte kripto borsalarının toplam işlem hacimleri 10 trilyon doları aştı. Bu rakam, bir önceki çeyreğe göre yüzde 40'lık bir artışa denk geliyor.

Özellikle yeni bir döngüye yaklaşıldığına dair artan inanç, ABD bankacılık krizi ve Fed'in politikasında değişim umutlarının kriptodaki yükselişi pozitif etkilediğini ifade eden Emrah Karadere, "İçinde bulunduğumuz bu gibi dönemler, daha fazla oranda insanın piyasaya katılmasını sağlıyor. Yeni kullanıcılar da haliyle yabancı oldukları bu dünyanın dinamiklerine başlangıçta alışmakta zorluk çekiyorlar. Bunda genel itibari ile kripto platformlarının karmaşık arayüz ve yapılarının etkisi büyük. Buradan hareketle, kullanıcılarımızın kripto dünyasına kolayca erişebilmesini sağlamak için basit ve anlaşılır bir sistem üzerine inşa ettiğimiz mobil uygulamalarımızı devreye aldık" dedi.

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Öte yandan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada en karlı altın grubunun astar altın olduğunu açıkladı.

"Bugünlerde şu soru çok merak ediliyor" diyen Memiş, "Özellikle hangi altın gruplarını satın almalıyım; Çeyrek mi, Cumhuriyet mi, has altın mı, külçe altın mı? Çünkü yoğun talep karşısında veya piyasalarda karmaşa olduğu zaman işçilikler koyuluyor bu da vatandaşı veya altın alımı yapacak olan insanları zarara uğratıyor." dedi.

Önce külçe altını gösteren Memiş, "Genellikle işçiliksiz satılır ama yoğun talep sonrasında buna da işçilik konuldu. Ya da paket gram altınlar var. Bunlar da en pahalısı olan işçilikli olanlar." açıklamasını yaptı.

ASTAR ALTINI ÖNERDİ

"Benim tercih ettiğim grup astar altın dediğimiz çekili altın." diyen Memiş, "Astar altının daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Bugünlerde çeyrek altınlarda 40 lira, 50 lira, Cumhuriyet altınında 100 lira 150 lira işçilikler var." dedi ve işçiliklerden kurtulmak için astar altının tercih edilmesini tavsiye etti.

Altın fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazanarak başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 1.242 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.040 lira, Cumhuriyet altınıda 8.250 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, dün 1.982 dolardan kapanmasının ardından bugün önceki kapanışın hemen üzerinde 1.983 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözlü yönlendirmelerin piyasaların odağından olduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak veri takviminin de varlık fiyatlarında oynaklığı arttırabileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, buna karşın Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceğinin de beklentilerde yer aldığını kaydetti.

Altının özellikleri nelerdir?

Altının birçok farklı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri sayesinde de kullanım alanları oldukça geniştir. Altının özellikleri şunlardır:

Kimyasal sembolü ''Au'', atom numarası 79, atom ağırlığı 197, yoğunluğu 19,3 gr/cm3'tür.

Altının erime noktası 1064 derece iken kaynama noktası ise 2856 derecedir.

Kristal yapısı yüzey merkezli ve kübiktir.

Periyodik tabloda 11, grupta ve 6, periyotta bulunan D blok elementlerinden birisidir.

Saf hali parlak, yumuşak ve sarı renklidir.

Kolay işlenebilir. Ağır metaldir.

Altın kolay bir şekilde dövülür, kabartılır, oyulur ve dökülebilir.

Elektriği ileten 3. en yüksek metaldir.

Asitlere karşı dayanıklıdır.

Paslanmaz, kararmaz ve matlaşmaz.

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