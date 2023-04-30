Altın fiyatları son dakika: Gözler kritik toplantıda, Fed'e çevrildi! Dikkat çeken altın ve dolarda işareti böyle verdiler

Piyasaların yakından takip ettiği yeni FED faiz kararı mayıs ayında açıklanacak. Ekonomi dünyasında gözlerin üzerinde olduğu FED faiz kararına göre altının ve doların şekilleneceği durum merak ediliyor. Hafta sonunda altın fiyatları yukarı yönlü seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 30 Nisan 2023 canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı son durum...

Piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 3 Mayıs akşamı açıklanacak kritik faiz kararına kilitlendi. Ayrıca, Avrupa ve Nor veçmerkez bankalarının faiz kararları da bu hafta takip edilecek önemli gelişmeler olacak.

FED, aralık ayında gerçekleştirilen son toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitti. Amerikan Merkez Bankası enflasyon rakamlarında beklenilen düşüşle birlikte faiz artırım hızında yavaşlamaya gideceğini duyurmuş ve ilk hamlesini aralık ayı içerisinde yapmıştı.

FED MART AYI FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti. Bu son faiz artışıyla birlikte Fed, politika faizini 2007’den bu yana en yüksek aralığa çıkarmış oldu. Bu kararla son 16 yılın zirvesine çıkılmasına rağmen 25 puanlık artış piyasa beklentilerini karşıladı. Öte yandan Fed’in yılsonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine de gidebileceği beklentiler arasında bulunuyor.

Piyasalar, Fed’in toplantısında yüzde 85 olasılıkla 25 baz puan faiz artırımına gideceğini fiyatlıyor. İşlemciler mayısta gerçekleşecek faiz artırımının merkez bankasının 1980’lerden bu yana uyguladığı en hızlı sıkılaştırmayı döngüsü kapsamındaki son faiz artırımı olacağını tahmin ediyor. Beklentiler haziranda faizin sabit bırakılacağı yönünde.

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FED FAİZLERİ ARTIRIRSA ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED’in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.

paraanaliz' analistleri : FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle FED’in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir yorumunda bulundular.

BANKACILIK KRİZİ YENİDEN GÜNDEMDE

First Republic Bank’ın geçen hafta başında yayınladığı yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosu, bankanın mevduatlarının, ABD’li büyük bankalardan gelen 30 milyar dolarlık desteğe rağmen, geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 40,8 azaldığını ortaya koymuş, bilanço sonrası hisseler çökmüştü.

Bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler, Fed’in faiz artışlarında frene basma ihtimalini artıran gelişmeler arasında yer alıyor.

AVRUPA’DA ECB İZLENECEK

Öte yandan Avrupa’da açıklanan enflasyon verileri karışık sinyaller verdi. Gelecek hafta Fed’in faiz kararının yanı sıra perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

ECB’nin eylüle kadar toplamda 75 baz puan daha faiz artırması ve faiz artırım döngüsünü sonlandırması yönündeki öngörüler güçlenirken, adımların hangi büyüklükte atılacağına yönelik belirsizliklerin bir süre devam edebileceği tahmin ediliyor.

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30 Nisan Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.244,04

Gram altın satış: 1.244,75

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.257,00

Çeyrek altın satış: 2.302,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.501,00

Yarım altın satış: 4.590,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.946,00

Tam altın satış: 9.070,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.091,00

Cumhuriyet altını satış: 9.229,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.234,00

Ata altın satış: 9.414,00

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