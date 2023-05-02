﻿Türkiye'den büyük petrol müjdesi: Petrol arama çalışmalarını hızlandıracak: Türkiye'nin petrolü resmen artacak!

TPAO tarafından petrol arama çalışması yapmak için 15 yeni sahaya izin verildiği kaydedildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 14 azalarak 2 milyon 17 bin 437 ton olarak gerçekleşti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 YENİ SAHAYA İZİN, 5 YIL SÜREYLE GEÇERLİ

Buna göre, TPAO'ya, Şanlıurfa'da 8, Şanlıurfa-Mardin'de 2, Erzurum'da 2, Şırnak'ta 2 ve Mardin'de 1 sahada çalışma yapması amacıyla petrol arama ruhsatı verildi. Söz konusu ruhsatlar, 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Ayrıca, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da sahip olduğu 4. grup maden işletme ruhsat sahasındaki metan gazıyla ilgili işletme ruhsatı almak için müracaatta bulunduğu duyuruldu.

ÖTE YANDAN PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI AZALDI

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 4 artarak 300 bin 463 ton oldu.

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Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 42,6 azalışla 79 bin 623 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 89,9 azalarak 6 bin 821 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 114 artarak 251 bin 721 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol piyasasında diğer ürünler de eklendiğinde toplam ihracat ise yüzde 3,9 azalarak 814 bin 769 ton olarak hesaplandı.

Motorin türleri üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 1 milyon 76 bin 264 ton, benzin türleri üretimi yüzde 20,1 azalarak 241 bin 85 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 24,9 artışla 382 bin 404 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 37,2 azalışla 102 bin 795 tona geriledi. Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 16,8 azalarak 2 milyon 250 bin 200 ton oldu.

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