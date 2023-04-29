BDDK flaş yeni Türkiye kararı aldı! Resmen duyurdular: Yerli elektrikli araç kararı, alt sınırı düzenlenmesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi. Kredi kullanım tutarlarında alt sınırlar yükseltildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitleri şöyle;

Kurumun aldığı karara göre, nihai fatura değeri 900 bin lira ve altında olan elektrikli araç bedellerinin yüzde 70’ine kadar 48 ay vadede kredi kullanılabilecek.

900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında olan elektrikli araçların yüzde 50’si için 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak.

1 MİLYON 800 BİN LİRAYA KADAR 36 AY VADE

Öte yandan, 1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 30’una kadar 24 ay vadeli kredi alınabilecek.

2 milyon 200 bin lira ve 2 milyon 800 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 20’sine kadar kredi verilecek. Söz konusu kredide vade ise 12 ay olacak.

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Ayrıca, 2 milyon 800 bin lira üzerindeki araçlar içinse kredi kullanılamayacak.

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