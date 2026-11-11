COP31’de Sıfır Atık ve Dijital Dönüşümün Geleceği Ele Alındı

Türk Telekom tarafından COP31 Yeşil Bölge’de gerçekleştirilen “Kaynakları Korumak, Geleceği Dönüştürmek” panelinde, dijital teknolojilerin kaynak verimliliğine katkısı, sıfır atık yaklaşımının çevresel ve ekonomik boyutları ile yeşil dönüşümde kamu ve özel sektör iş birliklerinin önemi değerlendirildi.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde küresel ölçekte güç kazanan Sıfır Atık Hareketi, kaynakların korunması, israfın önlenmesi ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefleriyle çalışmalarını sürdürüyor. İklim değişikliğiyle mücadelede bütüncül bir yaklaşım ortaya koyan hareket, dijitalleşme ve teknolojik yeniliklerin çevresel hedeflerle buluşturulmasını da dönüşümün önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriyor.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çevre ve iklim alanındaki güçlü iradesiyle Türkiye, COP31 Başkanlığı ve ev sahipliği sürecinde küresel iklim gündeminde uygulama odaklı çözümleri öne çıkarıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum’un liderliğinde yürütülen süreçte, iklim hedeflerinin somut uygulamalara dönüştürülmesi ve kamu, özel sektör ile uluslararası paydaşlar arasında güçlü iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda 10 Kasım’da Türk Telekom tarafından, COP31 Yeşil Bölge’deki Sıfır Atık Planlama Alanı’nda “Kaynakları Korumak, Geleceği Dönüştürmek” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin konuşmacı olarak yer aldı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Türk Telekom ile birlikte Türkiye’nin Sıfır Atık hikâyesini uluslararası kamuoyuna anlatacak bir belgesel hazırladıklarını açıkladı.

Uluslararası bir yayıncıyla yürütülen çalışmanın 193 ülkede yayımlanacağını belirten Ağırbaş, belgeselin lansmanının 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde, 2027 yılında gerçekleştirilmesinin planlandığını ifade etti.

Ağırbaş, belgesel çalışmasına ilişkin şunları söyledi:

“Biz, Türk Telekom ile birlikte Sayın Genel Müdürümüzün liderliğinde, Türkiye’nin sıfır atık hikâyesini anlatan bir belgesel hazırlıyoruz. Uluslararası bir yayıncıyla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın lansmanını önümüzdeki yıl 30 Mart’ta yapmayı planlıyoruz.

Normal şartlarda belgeselin lansmanını COP31 kapsamında gerçekleştirmeyi düşünüyorduk. Ancak bugün burada gerçekleştirdiğimiz panelin de belgeselin bir parçası olmasını istedik. Bu nedenle lansmanı önümüzdeki yıl 30 Mart’a ertelemeye karar verdik. Belgesel, dünyanın 193 ülkesinde yayımlanacak. Çalışmada hem Türk Telekom’un sıfır atık alanında gerçekleştirdiği faaliyetler hem de Türkiye’nin sıfır atık hikâyesi uluslararası kamuoyuna anlatılacak.”

Sıfır Atık Hareketi’nin yalnızca günümüzün çevre politikalarından ibaret olmadığını, Anadolu’nun tarihsel birikiminde ve yaşam kültüründe karşılığı bulunan bir yaklaşımı temsil ettiğini belirten Ağırbaş, hareketin 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başladığını hatırlattı.

Anadolu’da gerçekleştirdikleri saha ziyaretlerinden örnekler veren Ağırbaş, geçmişte kaynakların daha verimli kullanıldığı ve atığın oluşmasının önlendiği bir yaşam kültürünün bulunduğunu ifade etti.

Petrokimya ürünlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte atık sorununun büyüdüğüne dikkat çeken Ağırbaş, plastik kirliliğinin okyanuslar üzerindeki etkilerine, mikroplastiklerin insan sağlığı açısından oluşturduğu risklere ve tüketim alışkanlıklarının sonuçlarına işaret etti.

İklim değişikliğinin artık yalnızca uluslararası toplantılarda ele alınan bir konu olmaktan çıktığını, insanların yaşam koşullarını doğrudan etkileyen bir gerçeklik hâline geldiğini belirten Ağırbaş, iklim adaletinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda iklim adaletine ilişkin ortaya koyduğu yaklaşımın önemini vurgulayan Ağırbaş, iklim krizinin etkilerinin ülkeler ve toplumlar arasında eşit dağılmadığını, özellikle dezavantajlı toplulukların bu süreçten daha ağır etkilendiğini dile getirdi.

Türk Telekom’un Türkiye’nin köklü kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Ağırbaş, 185 yıllık geçmişe sahip kurumun teknoloji odaklı yeni vizyonuyla sıfır atık çalışmalarına önemli katkılar sunduğunu dile getirdi. Türk Telekom’u Sıfır Atık Vakfı’nın en önemli iş birliği paydaşlarından ve yol arkadaşlarından biri olarak tanımlayan Ağırbaş, destekleri dolayısıyla Genel Müdür Ebubekir Şahin’e teşekkür etti.

“Yenilenecek Her Bayimizde Sıfır Atık Köşesi ve Standı Bulunacak”

COP31’in Türkiye’de düzenlenmesinin uluslararası ölçekte önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Türk Telekom’un sıfır atık ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarını yıllar öncesinden başlattığını kaydetti. Şirketin enerji yatırımlarına ilişkin bilgi veren Şahin, 1.000 megavat gücündeki güneş enerjisi yatırımlarının sürdüğünü, Zara’daki tesisin faaliyete geçtiğini ve enerji ihtiyacına önemli katkı sağladığını belirtti.

Türk Telekom’un teknoloji şirketi kimliğine dikkat çeken Şahin, özellikle veri merkezlerinin enerji ihtiyacının karşılanmasında yeşil enerji kaynaklarını tercih ettiklerini belirterek, dijitalleşmenin çevresel sorumlulukla birlikte ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Şahin, Sıfır Atık Vakfı ile iş birliğinin sahadaki en somut adımlarından birinin 2027 yılında hayata geçirileceğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Sayın Samed Ağırbaş’ın da nezaket göstererek ifade ettiği üzere, 2027 yılında 606 yeni bayimizi yenilemeyi planlıyoruz. Yenilenecek her bayimizin bir bölümünde Sıfır Atık köşesi ve standı bulunacak. Bu alanlarda hem sıfır atık kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri tanıtacağız hem de uygulamalarımızı müşterilerimize göstereceğiz.

81 ilde toplam 606 bayimizde bu yaklaşımı hayata geçirecek olmamız oldukça önemli. Böylece sıfır atık anlayışını Türkiye genelinde yaygınlaştırabileceğiz. Bu uygulama, özellikle pil ve elektronik atıkların gelişigüzel şekilde atılmasının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor. Elektronik atıklar hem dünyamız hem de bizim için ciddi bir yük oluşturuyor. Bu atıkların sıfır atık yaklaşımıyla toplanması, geri kazanılması ve yeniden değerlendirilmesinin yanı sıra bayilerimize gelen müşterilerimizin de sıfır atık bilinciyle hareket etmelerini amaçlıyoruz.”

Sıfır Atık İlkelerine Uygun Davranan Müşterilere Yönelik Farklı Uygulamalar

Sıfır Atık ilkelerine uygun davranan müşterilere yönelik farklı uygulamalar geliştirmeyi de düşündüklerini belirten Şahin, bu kapsamda özel indirimler ve tarife avantajlarının gündeme gelebileceğini ifade etti. Şahin, bu tür uygulamaların çevreye ve ekonomiye katkı sağlamanın yanında müşteri memnuniyetini de artıracağına inandıklarını söyledi.

Kaynak Verimliliğinde Teknolojinin Rolü Değerlendirildi

Panelde, dijital teknolojilerin doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılması süreçlerine sunduğu imkânlar, sıfır atık yaklaşımının ekonomik ve çevresel boyutları ve teknoloji sektörünün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ele alındı.

İklim değişikliğiyle mücadelede doğal kaynakların korunması, atık oluşumunun önlenmesi ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekilen panelde, dijital dönüşümün bu hedeflere ulaşılmasındaki potansiyeli değerlendirildi.

Kaynak kullanımının izlenmesi, süreçlerin daha verimli yönetilmesi ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik teknolojik çözümlerin yanı sıra sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesi de panelin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Kamu ve özel sektör arasındaki iş birliklerinin yeşil dönüşümün hızlandırılmasındaki rolü üzerinde durulan panelde, stratejik yatırımların ve dijital altyapıların çevresel hedeflerle uyumlu biçimde geliştirilmesinin önemi ele alındı.

Yeşil Dönüşüm İçin Ortak Sorumluluk

Sıfır atık yaklaşımının yalnızca atık yönetimiyle sınırlı olmayan; üretimden tüketime, teknolojiden finansmana kadar geniş bir dönüşümü kapsayan yapısı çerçevesinde, özel sektörün sahip olduğu kapasitenin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda değerlendirilmesi önem taşıyor.

COP31 kapsamında gerçekleştirilen panel, dijital dönüşüm ile çevresel sürdürülebilirlik arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine, teknoloji ve sıfır atık alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesine ve kaynakların korunmasına yönelik ortak sorumluluk anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sundu.