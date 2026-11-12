Hindistan’da kan donduran infaz! Çete liderini balta ile katlettiler

Suç dosyası kabarık olan 25 yaşındaki çete lideri Vijay Bajiya vahşi bir cinayete kurban gitti. Bajiya, aracıyla seyir halindeyken 4 ila 6 kişi olduğu tahmin edilen bir grup saldırgan tarafından takibe alındı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Peşindeki saldırganlardan kurtulmak için aracını dar sokaklara süren Bajiya, kaçmayı başaramadı. Arkadan gelen saldırganların şiddetle çarpması sonucu durmak zorunda kalan genç, hasar gören aracından inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak saldırganlar genci çembere aldı ve sokak ortasında baltalarla defalarca saldırdı. Aldığı ölümcül darbeler sonucu kanlar içinde yere yığılan Bajiya, olay yerinde feci şekilde can verdi. Vahşet anları çevredeki güvenlik ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bölgeden sorumlu Emniyet Müdürü Yardımcısı Prashant Kiran, saldırganların cinayetin ardından aynı araçla izlerini kaybettirdiğini belirtti. Yapılan ilk incelemelerde, kurbanın 15 ayrı suç kaydı bulunduğu ve polis tarafından bilinen bir isim olduğu tespit edildi. Cinayet masası dedektifleri, olayın eski bir husumete dayalı kanlı bir hesaplaşma olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

CİNAYET İÇİN GÜNLERCE İZ SÜRMÜŞLER

Cinayetin ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri bölgede geniş çaplı abluka ilan etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan yetkililer, saldırının yeri ve zamanının önceden planlandığını, şüphelilerin Bajiya'yı günlerce adım adım takip ettiğini ortaya çıkardı. Ceset otopsi için morga kaldırılırken, kaçan zanlıları kıskıvrak yakalamak için başlatılan insan avı sürüyor.