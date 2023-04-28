Petrol yine bu kez sahnede: En uzun aylık sert düşüş serisinde mahsur kaldı! Uzak olmayan bir tarihte rekor açığa...

Petrol, ABD ve Asya'daki yavaşlama endişelerinin görünüm üzerinde baskı yaratması sebebiyle Nisan ayını da düşüşle kapatıyor.

Yatırımcılar, ABD’de enflasyonun hızlanmaya devam ettiğini ve Fed’in faiz oranlarını yükseltmeye devam etmek zorunda kalacağına dair beklentileri destekleyerek, enerji tüketimini azaltacak bir durgunluğun daha olası hale getirdiğini düşünüyor.

Cuma günü varil başına 75 doların üzerine çıkan ABD ham petrolü, ikinci haftalık kaybına hazırlanıyor.

Asya'daki rafineriler için düşen kar marjları, en büyük petrol ithal eden bölgede talep zayıflığının sinyalini veriyor. Çinli petrol şirketi Sinopec, Çin’in toparlanmasının bu yıl rafine petrol ürünlerine yönelik talep artışını yüzde 10'dan fazla artıracağını açıkladı.

Ham petrol, OPEC+'nın üretim kesintisi açıklamasının ardından sert yükselmesine rağmen görünümün kötüleşmesi ile tüm kazançlarını geri verdi.

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bloomberght' aktardığı haberdeki Analistler, yaptırımlara ve fiyat sınırlamasına rağmen Rusya'dan gelen petrol arzının şaşırtıcı bir şekilde dirençli kaldığını belirtirken, Çin'in pandemi sonrası toparlanmasının tahmin edilenden daha yavaş olduğunu kaydetti.

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Brent petrolün varil fiyatı kısıtlı yükseliş yaşadı

Novak, perşembe günü başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bana kalırsa, Rusya'nın üretim kısıntısı kararını ve diğer ülkelerde gördüğümüz kesintileri dikkate alırsak, piyasa artık dengelendi. Ayrıca, tüketim şimdi artmaya başlayacak." dedi.

Ancak ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler ve daha fazla faiz artışına ilişkin belirsizlik önümüzdeki dönemde petrol talebine ilişkin endişeleri artırarak fiyatları baskılıyor.

Yatırımcılar enflasyonla mücadele eden merkez bankalarının potansiyel faiz artırımlarının ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'ndeki ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğinden ve talebi azaltabileceğinden endişe ediyor.

ABD, İngiltere ve Avrupa'da merkez bankalarının gelecek ay yapılacak toplantılarında faiz oranlarını artırması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,21 ile 79,62 dolar aralığının direnç, 78,24 ile 77,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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