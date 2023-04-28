Meteoroloji duyurdu! Hafta sonu hava nasıl olacak paylaştı, çağrı yaptı: Don, sağanak geliyor! Hava durumu raporu, son durum

Türkiye'ye bahar bir türlü gelmedi. Gözler mayıs ayına çevrildi. Havaların kış günlerini aratmadığı illerde kar yağışı ve yağışlar görüldü. Birçok ilde sağanak etkili oldu. Eskişehir Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğünce yapılan uyarıda, yarın için bölge genelinde bulutlu ve yağışlı bir havanın hakim olacağı bildirildi. Don ve sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge müdürlüğünden üreticilere, 'zirai don' ve 'sağanak yağış' uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Bölge genelinin çok bulutlu olacağı, yarın (cumartesi) Eskişehir'in kuzeybatı, Bursa'nın doğu kesimleri ile Bilecik il genelinde ve Domaniç çevrelerinde yerel sağanak yağışların görüleceği tahmin edilmektedir.

Sabah saatlerinde Eskişehir ve Kütahya illeri geneli ile Bursa ve Bilecik illerinin 800 metre ve üzeri yüksek kesimlerinde yer yer hafif zirai don olayı beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgâr ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

Yapılan tahminlere göre ilçelerde, en düşük hava sıcaklığının eksi 2 derece ile Mihalıççık’ta, en yüksek hava sıcaklığının ise 16 derece ile Sarıcakaya’da olduğu tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVALAR NASILDI?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Tekirdağ, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

MGM 29-30 NİSAN CUMARTESİ-PAZAR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, (Konya hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz, (Malatya, Iğdır, Ağrı ve Van hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Mersin, Zonguldak, Bartın, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Amasya ve Tokat çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.