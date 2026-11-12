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Tarihi gelişme olur bu: Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarihi gelişme olur bu: Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar!

İnşaat sektöründe sürpriz bir hamle gerçekleştirilecek.

#1
Foto - Tarihi gelişme olur bu: Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar!

İnşaat sektöründe yıllardır kullanılan beton kalıpları için şaşırtıcı bir alternatif geliştirildi. Mühendisler, özel olarak dikilen kumaşları kalıp olarak kullanarak beton kiriş üretmeyi başardı.

#2
Foto - Tarihi gelişme olur bu: Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar!

Yeni yöntemle geleneksel kirişlere kıyasla çok daha az beton ve çelik kullanılırken, ortaya çıkan dayanıklı yapı elemanları inşaat teknolojisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

#3
Foto - Tarihi gelişme olur bu: Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar!

Geleneksel inşaat yöntemlerinde beton kirişler genellikle ahşap veya metal kalıplara dökülerek şekillendiriliyor. Ancak bu kalıplar, özellikle karmaşık tasarımların üretiminde teknik açıdan zorluk çıkarabiliyor.

#4
Foto - Tarihi gelişme olur bu: Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar!

Yeni yöntemde ise betonun şekillendirilmesi için özel olarak dikilmiş kumaş kalıplar kullanılıyor. Bilgisayar ortamında hazırlanan tasarımlar, kumaş parçalarına aktarılıyor ve bu parçalar bir araya getirilerek betonun döküleceği kalıp oluşturuluyor.

#5
Foto - Tarihi gelişme olur bu: Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar!

Araştırmacıların geliştirdiği yöntemle yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir beton kiriş üretildi. Geleneksel bir kirişle aynı ağırlığı taşıyacak şekilde tasarlanan bu yapıda, yaklaşık üçte bir oranında beton ve yarı yarıya daha az çelik takviye kullanıldı.

#6
Foto - Tarihi gelişme olur bu: Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar!

Üretilen kiriş üzerinde gerçekleştirilen yük testlerinde, yapının ölçülen tepkisinin bilgisayar modelinin tahminlerinden yaklaşık yüzde 2 oranında farklı olduğu görüldü.

#7
Foto - Tarihi gelişme olur bu: Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar!

Beton dökülürken kumaşın ağırlık nedeniyle şekil değiştirmesi, yöntemin en önemli teknik zorluklarından biri olarak görülüyor. Araştırmacılar, kumaşın bu esnekliğini bir dezavantaj olmaktan çıkararak tasarımın parçası haline getirdi.

#8
Foto - Tarihi gelişme olur bu: Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar!

Özel olarak hesaplanan kumaş kalıplar, betonun dökülmesiyle birlikte istenen kiriş biçimini alıyor. Böylece geleneksel kalıplarla üretilmesi zor olan açılı ve ince yapılar oluşturulabiliyor.

#9
Foto - Tarihi gelişme olur bu: Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar!

Yeni yöntemin özellikle özel tasarımlı beton parçalarında, uzun açıklıklı çatı sistemlerinde, yaya yapılarında ve peyzaj elemanlarında kullanılması hedefleniyor. Ancak standart ve sürekli aynı biçimde üretilen beton kirişlerde geleneksel kalıplar şimdilik daha avantajlı olabiliyor.

#10
Foto - Tarihi gelişme olur bu: Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar!

Araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemin daha büyük yapılarda uygulanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bir sonraki aşamada farklı boyutlardaki kirişlerin dayanıklılık sınırlarının test edilmesi planlanıyor.

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