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Geri adım atılmayacak: Italiano'nun ocak ayında istediği isim: Kapısını çalacaklar... 2019'da kaybolmuştu... Faili meçhul dosyası yeniden açıldı: Ekipler kadavra köpekleriyle aramaya çıktı Ne yapıp edip getirecekler: Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Reis'a Sunuldu, Anında Onay Çıktı! Bu veriler Türkiye’ye hiç yakışmıyor: Utandıran israf rekoru! Tarihi gelişme olur bu: Beton dökmek için kumaş kullanmaya başladılar! Antalya’da kuş uçurtulmuyor! COP31 için üç kademeli güvenlik önlemi uygulanıyor Ayakta yolculuk sistemi anlamsız kılıyor! Otobüslerde emniyet kemeri neden yok? Theodora Çakri'den tarihi itiraf: Biz geri adım attık, Türkiye kazandı Sabiha Gökçen’i savaş alanına çevirdiler! Taksicilerin yolcu kavgası: 13 gözaltı İş adamının cesedi İzmir'de feci halde bulundu
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Geri adım atılmayacak: Italiano'nun ocak ayında istediği isim: Kapısını çalacaklar...

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Geri adım atılmayacak: Italiano'nun ocak ayında istediği isim: Kapısını çalacaklar...

Ara transfer döneminde defansa takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın gündemine İtalya Serie A'dan sürpriz bir isim girdi.

#1
Foto - Geri adım atılmayacak: Italiano'nun ocak ayında istediği isim: Kapısını çalacaklar...

Süper Lig'de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek, UEFA Avrupa Ligi'nde ise lig aşamasında ilk 8'e kalmak isteyen Beşiktaş'ta, savunma bölgesinde zaman zaman yaşanan sıkıntıları göz önüne alan yönetim ve teknik heyet, ara transfer dönemi için rotasını İtalya'ya çevirdi.

#2
Foto - Geri adım atılmayacak: Italiano'nun ocak ayında istediği isim: Kapısını çalacaklar...

TuttoUdinese'nin haberine göre; teknik direktörlüğünü Vincenzo Italiano'nun yaptığı siyah beyazlılar stoper takviyesi konusunda, Udinese'nin Fildişi Sahilli defans oyuncusu Oumar Solet'yi hedefine aldı.

#3
Foto - Geri adım atılmayacak: Italiano'nun ocak ayında istediği isim: Kapısını çalacaklar...

Haberde, Beşiktaş'ın savunma hattını güçlendirmek, takıma sağlamlık ve kalite kazandırmak istediğini belirtildi.

#4
Foto - Geri adım atılmayacak: Italiano'nun ocak ayında istediği isim: Kapısını çalacaklar...

Alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı forması giyen 26 yaşındaki stoper, geçtiğimiz günlerde Fildişi Sahili Milli Takımına ilk kez davet edildi.

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