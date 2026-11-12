Geri adım atılmayacak: Italiano'nun ocak ayında istediği isim: Kapısını çalacaklar...
Ara transfer döneminde defansa takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın gündemine İtalya Serie A'dan sürpriz bir isim girdi.
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Ara transfer döneminde defansa takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın gündemine İtalya Serie A'dan sürpriz bir isim girdi.
Süper Lig'de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek, UEFA Avrupa Ligi'nde ise lig aşamasında ilk 8'e kalmak isteyen Beşiktaş'ta, savunma bölgesinde zaman zaman yaşanan sıkıntıları göz önüne alan yönetim ve teknik heyet, ara transfer dönemi için rotasını İtalya'ya çevirdi.
TuttoUdinese'nin haberine göre; teknik direktörlüğünü Vincenzo Italiano'nun yaptığı siyah beyazlılar stoper takviyesi konusunda, Udinese'nin Fildişi Sahilli defans oyuncusu Oumar Solet'yi hedefine aldı.
Haberde, Beşiktaş'ın savunma hattını güçlendirmek, takıma sağlamlık ve kalite kazandırmak istediğini belirtildi.
Alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı forması giyen 26 yaşındaki stoper, geçtiğimiz günlerde Fildişi Sahili Milli Takımına ilk kez davet edildi.
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