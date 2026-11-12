Müderrisoğlu, fon hadisesinden çıkarılacak dersleri yazdı: Finansal cambazlara karşı yeni adımlar atılmalı!
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“Fon meselesinde, Cumhurbaşkanımızın sergilediği irade son derece önemlidir. Küçük tasarruf sahipleri ve iyi niyetli yatırımcıların mağduriyetinin öncelikle giderilmesi bu iradenin yansımasıdır ki yakında yeni ödeme plânı da açıklanacak” diyen Sabah Yazarı Okan Müderrisoğlu, fon hadisesinden çıkarılacak derslere ilişkin görüşlerini yazdı.
Okan Müderrisoğlu şunları söyledi: “Hatırlanacağı üzere... MSCI (Morgan Stanley Capital International) kısa süre önce, Türk Borsası'nı hedef alan, takvime bağlanmış ön şartlarını duyurdu. MSCI'ın en büyük eleştirisi, bazı fonlar üzerinden halka açıklık oranlarının yapay olarak şişirilmesiydi! Neydi o? İzah etmeye çalışayım... Normalde bir şirketin patronunun elindeki hisseler ‘halka açık değildir’, yani borsada alınıp satılamaz. Bunlar ‘kilitli pay’ olarak nitelendirilir. Fakat bizdeki gibi ekseni kaymış bazı finansal cambazlar, şöyle hileli yollara sapmış:
Kilitli hisselerin borsada satılamayacağını biliyorlarmış. Dolanlı iş yapmak için ya bir yatırım fonu kurmuş veya bir fonla anlaşıp kilitli hisselerini bu fona aldırmış. Balon hisseler MSCI endeksine girmiş ve yabancı fonlar da zorunlu olarak bu şişirilmiş hisseleri satın almış. Bugün için SPK, fonlar üzerinden dolaylı olarak tutulan payların, halka açıklık hesabından çıkarılmasını sağladı. Bu önlem gerekli ama yeterli değil! İşte; bütün bunlara köklü çare bulunması için atılacak ilk adıma gelince... Aracısız, Cumhurbaşkanı'na bağlı, sadece ona rapor veren, çekirdek kadrodan ibaret, asgari doktoralı, devleti bilen, 40 yaş altı isimlerden oluşan ‘Stratejik Planlama Kurulu’nun kurulması. Ekonominin bütününe ilişkin risk analizi yapılarak kısa ve orta vadeli gidişatın gizlilik içinde bizzat Cumhurbaşkanı'na aktarılması!”
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