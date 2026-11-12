  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zekeriya Say yazdı: “fon” mu “don” mu? 12 Kasım 1797: Mekkî Mehmed Efendi'nin vefatı (Osmanlı Şeyhülislâmı) Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel hakkında dikkat çeken yazı: Bu iddialar neden peşini bırakmıyor? Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ mesaisi Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Alçakça ve hadsiz iftiralar! Gaffar Yakınca'dan emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çeken yazı: Bürokrasi ile siyaset karşı karşıya! İran'dan ABD'ye Avrupa'yı da kapsayan sert uyarı: Güvenli hiçbir yer yok! Paşinyan’dan Antalya’da tuhaf görüntüler! Ceketinin cebine muz sakladı! Siyonist çete yine kan peşinde! ABD Başkanı Trump'a rağmen Netanyahu ve katil ordusuna İran'a saldırı talimatı! Katar kötü gelişmeyi dünyaya duyurdu
Gündem Müderrisoğlu, fon hadisesinden çıkarılacak dersleri yazdı: Finansal cambazlara karşı yeni adımlar atılmalı!
Gündem

Müderrisoğlu, fon hadisesinden çıkarılacak dersleri yazdı: Finansal cambazlara karşı yeni adımlar atılmalı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Müderrisoğlu, fon hadisesinden çıkarılacak dersleri yazdı: Finansal cambazlara karşı yeni adımlar atılmalı!

“Fon meselesinde, Cumhurbaşkanımızın sergilediği irade son derece önemlidir. Küçük tasarruf sahipleri ve iyi niyetli yatırımcıların mağduriyetinin öncelikle giderilmesi bu iradenin yansımasıdır ki yakında yeni ödeme plânı da açıklanacak” diyen Sabah Yazarı Okan Müderrisoğlu, fon hadisesinden çıkarılacak derslere ilişkin görüşlerini yazdı.

Okan Müderrisoğlu şunları söyledi: “Hatırlanacağı üzere... MSCI (Morgan Stanley Capital International) kısa süre önce, Türk Borsası'nı hedef alan, takvime bağlanmış ön şartlarını duyurdu. MSCI'ın en büyük eleştirisi, bazı fonlar üzerinden halka açıklık oranlarının yapay olarak şişirilmesiydi! Neydi o? İzah etmeye çalışayım... Normalde bir şirketin patronunun elindeki hisseler ‘halka açık değildir’, yani borsada alınıp satılamaz. Bunlar ‘kilitli pay’ olarak nitelendirilir. Fakat bizdeki gibi ekseni kaymış bazı finansal cambazlar, şöyle hileli yollara sapmış:

Kilitli hisselerin borsada satılamayacağını biliyorlarmış. Dolanlı iş yapmak için ya bir yatırım fonu kurmuş veya bir fonla anlaşıp kilitli hisselerini bu fona aldırmış. Balon hisseler MSCI endeksine girmiş ve yabancı fonlar da zorunlu olarak bu şişirilmiş hisseleri satın almış. Bugün için SPK, fonlar üzerinden dolaylı olarak tutulan payların, halka açıklık hesabından çıkarılmasını sağladı. Bu önlem gerekli ama yeterli değil! İşte; bütün bunlara köklü çare bulunması için atılacak ilk adıma gelince... Aracısız, Cumhurbaşkanı'na bağlı, sadece ona rapor veren, çekirdek kadrodan ibaret, asgari doktoralı, devleti bilen, 40 yaş altı isimlerden oluşan ‘Stratejik Planlama Kurulu’nun kurulması. Ekonominin bütününe ilişkin risk analizi yapılarak kısa ve orta vadeli gidişatın gizlilik içinde bizzat Cumhurbaşkanı'na aktarılması!”

Erdoğan’dan fon soruşturmasında net mesaj: "Biz başkalarına benzemeyiz, en küçük bir taviz olmayacak!"
Erdoğan’dan fon soruşturmasında net mesaj: "Biz başkalarına benzemeyiz, en küçük bir taviz olmayacak!"

Gündem

Erdoğan’dan fon soruşturmasında net mesaj: "Biz başkalarına benzemeyiz, en küçük bir taviz olmayacak!"

Akın Gürlek el yükseltti: Fon soruşturmasında çember genişliyor!
Akın Gürlek el yükseltti: Fon soruşturmasında çember genişliyor!

Gündem

Akın Gürlek el yükseltti: Fon soruşturmasında çember genişliyor!

Kirli fon vurgununda kan donduran rüşvet belgeleri ortaya saçıldı! Savcılık yazısında 500 bin dolarlık kirli pazarlık tek tek ifşa oldu!
Kirli fon vurgununda kan donduran rüşvet belgeleri ortaya saçıldı! Savcılık yazısında 500 bin dolarlık kirli pazarlık tek tek ifşa oldu!

Gündem

Kirli fon vurgununda kan donduran rüşvet belgeleri ortaya saçıldı! Savcılık yazısında 500 bin dolarlık kirli pazarlık tek tek ifşa oldu!

‘Baştan sona yalandır’! Ak Parti çalışanlarına fon çamuru
‘Baştan sona yalandır’! Ak Parti çalışanlarına fon çamuru

Gündem

‘Baştan sona yalandır’! Ak Parti çalışanlarına fon çamuru

Zekeriya Say yazdı: "fon" mu "don" mu?
Zekeriya Say yazdı: “fon” mu “don” mu?

Gündem

Zekeriya Say yazdı: “fon” mu “don” mu?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz

Bu fon işi biraz çabuk adaletli bir şekilde çözülmeli yoksa ak in ak ligini alacak gibi,uzarsa tencere dipin kara işine dönecek

Vay vay

Dunya tarihinin en büyük fon hırsızlığı, yolsuzluğu ve hortumu olmuş, milletin milyarlarca lirasına çöküp malı 29 ayrı ülkeye kaçırmışlar, şimdi tedbir alalım diyor, malı götürenler götürdü zaten..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23