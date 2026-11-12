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Dünya Kudüs Seriyyeleri mücahitleriyle İsrail ajanları arasında çatışma!
Dünya

Kudüs Seriyyeleri mücahitleriyle İsrail ajanları arasında çatışma!

Yeniakit Publisher
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Kudüs Seriyyeleri mücahitleriyle İsrail ajanları arasında çatışma!

İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze’nin El-Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusunda israille iş birliği yaptığını açıkladığı silahlı bir grupla çatıştığını duyurdu.

İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, perşembe günü Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusunda, israil işgaliyle iş birliği yapan yerel bir silahlı grupla çatıştığını açıkladı.

Kudüs Seriyyeleri, grubun ilerleyişini tespit eden mensuplarının çatışmaya girdiğini ve grup üyeleri arasında ölenler ve yaralananlar olduğunu bildirdi.

Açıklama, Gazze’de direnişin güvenlik birimine bağlı Radi gücünün, silahlı grupların israilin ateş ve hava desteği altında El-Bureyc Kampı’nın doğusundaki “Sarı Hat”ı geçmeye çalıştığını duyurduğu sırada geldi.

 

Silahlı Çatışma Konum ve Olay Verileri Projesinin (ACLED) raporlarına göre, son dönemde Gazze Şeridi’nde direniş karşıtı Filistinli silahlı gruplar faaliyet gösteriyor. Bu gruplar, Sarı Hat’ın doğusunda israil ordusunun kontrolündeki bölgelerde hareket ediyor.

Raporlarda, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde en az beş silahlı grubun faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Bu grupların bölgeye sızma, silahlı çatışma, suikast ve kaçırma eylemlerinde güvenlik görevlilerini ve Hamas’a destek vermekle suçladıkları kişileri hedef aldığı bildiriliyor.

ACLED, ekimden bu yana bu gruplarla bağlantılı 40’tan fazla şiddet olayını belgeledi.

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