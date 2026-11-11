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Dünya Dünyanın turizm merkezinden tarihi tokat! İsrailliler o ülkeye giriş yapamayacak
Dünya

Dünyanın turizm merkezinden tarihi tokat! İsrailliler o ülkeye giriş yapamayacak

Yeniakit Publisher
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Dünyanın turizm merkezinden tarihi tokat! İsrailliler o ülkeye giriş yapamayacak

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Maldivler’in Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, İsrail pasaportu taşıyanların ülkeye girişine hiçbir koşulda izin verilmeyeceğini, hükümetin bu konuda kararlı olduğunu bildirdi. Muizzu, Filistin davasına destek amacıyla işgalci İsrail'e kapıların kapatıldığını belirtti.

Maldivler Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Muizzu, hükümetin parlamentoya sunduğu önemli yasa tasarılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muizzu, önceki yasağın, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı soykırımı durdurana kadar İsrail pasaportu taşıyanların ülkeye girişini yasaklanmasını öngördüğünü hatırlatarak, mevcut yasa tasarısının ise şartlar değişse bile İsrail pasaportu taşıyanların ülkeye girişinin koşulsuz yasaklanmasını öngördüğünü ifade etti.

İsrail'in Filistin halkına yönelik eylemlerini soykırım olarak nitelendiren Muizzu, İsrail pasaportu taşıyanların Maldivler'e girişine izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Muizzu, Maldivler'in Filistin davasını desteklediğini ve uluslararası platformlarda bu tutumunu istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, Maldivlerin bu hassas konudaki tutumunun değişmediğini kaydetti.

 

Maldivler, Nisan 2025'te İsrail pasaportu taşıyanların Gazze'deki soykırım durana kadar ülkeye girişini yasaklamıştı.

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 1614'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana da 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaralı sayısı 175 bini geçti.

İsrail ordusu Gazze'de soykırıma varan saldırılarında sivil altyapının yüzde 90'dan fazlasını tahrip etti.

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