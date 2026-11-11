  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan dünya liderlerinin yüzüne söyledi: Gazze insanlığın ortak utancıdır Guterres'ten COP31'de iklim çağrısı: Ülkeler üzerine düşeni yapmalı Başkan Erdoğan'dan COP31'de flaş sözler Göktaş'ın elini havada bıraktı! YP’li kadın başkandan Bakan’a terbiyesizlik Eşi casusluktan sorgulanınca algı operasyonuna soyundu! İşte TİP’li Şık’ın, Gürlek’e iftiralarının perde arkası! 6 kıtadan 102 lider buluştu: COP31'de aile fotoğrafı Amaç denizdeki gücümüzü kırmak... Türkiye’ye karşı yeni seyir füzesi! Alın size hukuk devleti! Epstein raporundan skandal çıktı Bıçak kemiğe dayandı! Filistinli gence yapmadıkları alçaklık kalmadı “Oyun” adı altında gençliği böyle zehirliyorlar! Okul bahçesinde mide bulandıran fuhuş provası
Gündem Netanyahu'yu tarihin çöplüğüne göndereceğiz!
Gündem

Netanyahu'yu tarihin çöplüğüne göndereceğiz!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Netanyahu'yu tarihin çöplüğüne göndereceğiz!

İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Arap milletvekillerini hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Netanyahu'nun "tam bir histeri içinde olduğunu" belirten liste, konuşmasını "delilik, kışkırtma, ırkçılık ve nefret" sözleriyle eleştirerek, "Onları tarihin çöplüğüne atmak için çalışacağız." açıklamasında bulundu.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mecliste yaptığı konuşmada Arap milletvekillerini hedef alması siyasi tartışmalara yol açtı.

Ortak Arap Listesi, Netanyahu'nun Araplara yönelik ifadelerinin ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak sert tepki gösterdi.

NETANYAHU'YA SERT TEPKİ: TAM BİR HİSTERİ İÇİNDE

Ortak Arap Listesi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun konuşmasında kullandığı ifadeler ağır sözlerle eleştirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kan döken ve suç işleyen Başbakan tam bir histeri içinde.

Bugün yaptığı konuşmadaki delilik, kışkırtma, ırkçılık ve nefret içeren ifadelerin başka türlü açıklanması mümkün değil."

"ONLARI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ"

Ortak Arap Listesi, Netanyahu hükümetine karşı siyasi mücadelesini sürdüreceğini belirterek açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Netanyahu'yu, Meclis Başkanı'nı ve onların Kahanist hükümetini devirmek isteyen seçmenlerimizin iradesini en kısa sürede hayata geçirmek ve onları tarihin çöplüğüne atmak için çalışacağız."

MANSUR ABBAS: ARAP VATANDAŞLARA KARŞI KIŞKIRTMA

Birleşik Arap Listesi (Raam) lideri Mansur Abbas da İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Netanyahu'nun resmî bir etkinlikte Arap vatandaşları hedef almasını eleştiren Abbas, şu ifadeleri kullandı:

"Başbakanın resmi bir etkinliği, İsrail'deki Arap vatandaşlara karşı kışkırtma ve kanlı iftiralar uydurmak için kullanmasına şaşırdım. Bağlılığımız konusunda hiçbir şüphe bulunmuyor."

Kimse onlarla yan yana gözükmek istemiyor! Cüzzamlı ülke: İsrail!
Kimse onlarla yan yana gözükmek istemiyor! Cüzzamlı ülke: İsrail!

Gündem

Kimse onlarla yan yana gözükmek istemiyor! Cüzzamlı ülke: İsrail!

Kalleş saldırı sonrası 3 şehit
Kalleş saldırı sonrası 3 şehit

Dünya

Kalleş saldırı sonrası 3 şehit

Dünyanın turizm merkezinden tarihi tokat! İsrailliler o ülkeye giriş yapamayacak
Dünyanın turizm merkezinden tarihi tokat! İsrailliler o ülkeye giriş yapamayacak

Dünya

Dünyanın turizm merkezinden tarihi tokat! İsrailliler o ülkeye giriş yapamayacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23