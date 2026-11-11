Netanyahu'yu tarihin çöplüğüne göndereceğiz!

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mecliste yaptığı konuşmada Arap milletvekillerini hedef alması siyasi tartışmalara yol açtı.

Ortak Arap Listesi, Netanyahu'nun Araplara yönelik ifadelerinin ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak sert tepki gösterdi.

NETANYAHU'YA SERT TEPKİ: TAM BİR HİSTERİ İÇİNDE

Ortak Arap Listesi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun konuşmasında kullandığı ifadeler ağır sözlerle eleştirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kan döken ve suç işleyen Başbakan tam bir histeri içinde.

Bugün yaptığı konuşmadaki delilik, kışkırtma, ırkçılık ve nefret içeren ifadelerin başka türlü açıklanması mümkün değil."

"ONLARI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ"

Ortak Arap Listesi, Netanyahu hükümetine karşı siyasi mücadelesini sürdüreceğini belirterek açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Netanyahu'yu, Meclis Başkanı'nı ve onların Kahanist hükümetini devirmek isteyen seçmenlerimizin iradesini en kısa sürede hayata geçirmek ve onları tarihin çöplüğüne atmak için çalışacağız."

MANSUR ABBAS: ARAP VATANDAŞLARA KARŞI KIŞKIRTMA

Birleşik Arap Listesi (Raam) lideri Mansur Abbas da İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Netanyahu'nun resmî bir etkinlikte Arap vatandaşları hedef almasını eleştiren Abbas, şu ifadeleri kullandı:

"Başbakanın resmi bir etkinliği, İsrail'deki Arap vatandaşlara karşı kışkırtma ve kanlı iftiralar uydurmak için kullanmasına şaşırdım. Bağlılığımız konusunda hiçbir şüphe bulunmuyor."