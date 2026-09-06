Bağırsaklarınızı 1 saatte boşaltın: 10 kilo verin! Düzen içinde yap, çok sayıda toksinin dengesi bozulur

Kolon sistemi temizliği, sindirim sistemimizin bir parçası olduğu için, son derece önemlidir. Bağışıklık sisteminin kalbi olan kolonların (bağırsakların) temizlenmesi, bağışıklık sistemimizin güçlü kalması açısından da son derece önemlidir.

Bağırsak temizleme diyeti ile 3 haftada 10 kilo verin! Unutmayın vücudunuzun sindiremediği bütün gıdalar kalın bağırsakta mukus şeklinde birikir ve orada çok sayıda toksin oluşumuna sebep olur.

Bağırsaklarda biriken toksin de gün içinde size yorgunluk, baş ağrısı, kilo ve enerji düşüklüğü olarak geri gelir.

Sabahları yorgun kalkmak, baş ağrısı ile günü geçirmek, hiç birşey yemediğiniz halde kilo almanız, gün daha bitmeden enerjiniz tükenmiş gibi hissetmeniz hep bağırsaklarda biriken toksinlerden dolayı oluyor. Bu konuyla ilgili Doğal Kolon Temizliği İçin Öneriler yazımızı da incelemenizi öneririz.

Neyse ki bütün bu şikayetlerinizi son bulduracak; yüksek miktarda lifli besin içeren yiyeceklerden oluşan diyet ile bağırsaklarınızı temizleyen, toksinleri attıran ve 3 hafta gibi kısa bir sürede 10 kiloya kadar zayıflamanızı sağlayan bir diyetimiz var.

1 adet elma 1 çorba kaşığı bal 1 yemek kaşığı chia tohumu 1 çorba kaşığı keten tohumu 1 su bardağı kadar da içme suyu

Bağırsakları Temizleyen Yöntem Yapılışı

1 adet elmayı küçük parçalar halinde kesin. Arzu ederseniz rendeleye de bilirsiniz. Elmaları, 1 çorba kaşığı bal, 1 çorba kaşığı keten tohumu ile beraber bir kaba alın. Üzerine 1 bardak su ekleyin. Malzemelerin yumuşaması için 10dk bekletin. Üzerine chia tohumunu da ekleyin ve 5 dakika kadar karıştırın. Bu konuyla ilgili Akciğerleri Temizleyen Süper Gıdalar yazımızı da incelemenizi öneririz.

Bu karışımı sabahları aç karnına için ve 3 hafta kadar devam edin. Daha iyi sonuç almak için bol sıvı tüketin(yaklaşık 2 litre) ve bağırsakları boşaltmaya teşvik edin.

3 haftanın sonunda bağırsaklarınız toksinlerden arınmış ve 10 kilo zayıflamış olacaksınız. Yazının başında belirttiğimiz şikayetlerden de kurtulmuş olarak hayatınıza daha kaliteli olarak devam edeceksiniz. İştah mekanizmasının bozulduğunu aktaran uzmanlar metabolizmanın yavaşladığını vurguluyor. Açıklamalara göre, kilo alma süreci Bağırsak florasını zehirleyen etkenlerin direncini kırmada bu diyet hayati rol üstleniyor. Alınan kalorilerin harcanan kalorilerden fazla olması ve hormonal dengesizlikler sonucu enerjinin yağ hücrelerinde biriktirilmesiyle gerçekleşir. Bu nedenle tükettiğiniz gıdaların normalden çok daha fazla kalori ve enerji vermesi, buna karşılık iştah kontrolünüzün bozulması durumunda, muhtemelen glisemik indeksi yüksek, işlenmiş ve "boş kalori" dediğimiz besinleri yoğun olarak tüketiyorsunuzdur. Bu durum kan şekerinizde ani dalgalanmalara yol açarak sürekli acıkmanıza neden olur.

Yoğun stres ve ilerleyen yaş faktörleri bir araya geldiğinde, vücudun metabolizma hızı, hormon dengesi ve besin sindirim kapasitesi önemli ölçüde değişir. Bu dönemde yapılacak bir diyetin amacı sadece kilo verdirmek değil; kas kütlesini korumak, kortizol (stres) hormonunu dengelemek ve hücresel yaşlanmayı yavaşlatmak olmalıdır. Gereksiz antibiyotik kullanımı ve bazı ilaçların yanı sıra mide ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ile antidepresanların da bağırsak mikrobiyotasını etkileyebileceği belirtiliyor. Bunun yanında kimyasal tarım ilaçlarına maruz kalmak, GDO’lu ürünler, hava kirliliği ve sigara dumanı gibi çevresel etkenler de bağırsak dengesini olumsuz etkileyebilir. Aşırı rafine şeker, sentetik tatlandırıcılar ve trans yağ içeren beslenme alışkanlıkları da bağırsak mikrobiyotasındaki dengenin bozulmasına katkıda bulunabilir.



Kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurunuz.