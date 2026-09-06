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Spor
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Üzücü haber geldi: Sakatlığındaki son durum belli oldu: Kaç hafta yok?

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Üzücü haber geldi: Sakatlığındaki son durum belli oldu: Kaç hafta yok?

Galatasaray'ın gol makinası Osimhen ile ilgili kötü haber geldi.

#1
Foto - Üzücü haber geldi: Sakatlığındaki son durum belli oldu: Kaç hafta yok?

Galatasaray, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağ kasık kas grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

#2
Foto - Üzücü haber geldi: Sakatlığındaki son durum belli oldu: Kaç hafta yok?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'le oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın son durumları belli oldu. Sarı-kırmızılı takım dün yaptığı ilk açıklamada iki futbolcunun ileri tetkiklerinin bugün tamamlanacağı belirtmişti.

#3
Foto - Üzücü haber geldi: Sakatlığındaki son durum belli oldu: Kaç hafta yok?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağ kasık kas grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edildiği belirtilidi. Her iki futbolcunun da tedavi süreçlerinin devam ettiği belirtili.

#4
Foto - Üzücü haber geldi: Sakatlığındaki son durum belli oldu: Kaç hafta yok?

Osimhen ve Lemina için Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir.” denildi.

#5
Foto - Üzücü haber geldi: Sakatlığındaki son durum belli oldu: Kaç hafta yok?

Galatasaray'ın Süper Lig'de Başakşehir'le oynadığı maça Victor Osimhen ve Mario Lemina ilk 11'de başladı. Yaşadıkları sakatlıkların ardından Osimhen maçın 32. dakikasında, Lemina ise ilk devrenin sonunda kenara gelmişti.

#6
Foto - Üzücü haber geldi: Sakatlığındaki son durum belli oldu: Kaç hafta yok?

HT Spor'da yer alan habere göre Victor Osimhen 3 hafta, Mario Lemina ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Galatasaray, milli araya kadar Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 3 maça çıkacak. Osimhen'in Trabzonspor maçının ardından takıma dönmesinin beklendiği, Lemina'nın ise Sporting ve Kocaelispor maçlarını kaçıracağı ifade edildi.

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