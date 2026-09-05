'Covid aşıları nedeniyle 28 asker öldü'

ABD Ordusu’nda görev yapan doktor Theresa Long, Covid-19 aşılarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen 28 askerin ölümü hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia etti. Politico’nun mahkeme tutanaklarına dayandırdığı habere göre Long, ABD hükümetinin de aşıların uygulanmasının ardından bildirilen 2 bin 544 askeri ölümü araştırdığını söyledi.

Aynı zamanda ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’ın danışmanı olarak görev yapan Theresa Long’un, Virginia’daki bir federal mahkemede görülen dava kapsamında 14 Ağustos’ta verdiği yeminli ifadede bu iddiaları dile getirdiği bildirildi. Long’un ne ifadesi ne de Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığındaki (HHS) görevi daha önce kamuoyuna yansımıştı.

Long’un, doğrulanmamış 2 bin 544 ölüm bildiriminin Bakanlığın Aşı Yan Etki Bildirim Sistemi’ne (VAERS) yapıldığını söylediği öne sürüldü.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, ABD ordusundaki bütün personelin aşı olmasını, aksi takdirde ordudan çıkarılmasını emretmişti. Bu karar sonucunda 9 binden fazla personel ordudan uzaklaştırıldı. Başkan Donald Trump, yeniden göreve gelmesinin ardından Pentagona, aşı olmayı reddettiği için ordudan çıkarılan personele yeniden göreve dönme imkânı sunması talimatını verdi.

mRNA teknolojisi kullanılarak seri üretilen Covid-19 aşıları, hızlandırılmış süreçle kullanıma sunuldu. Aşılardan milyarlarca dolar kâr elde eden ilaç devleri Pfizer ve Moderna, daha sonra aşılarının nadir durumlarda kalp kası iltihabı riskini artırabileceğini kabul etti.

Long, CIA Küresel Sağlık Hizmetleri Merkezi Direktörü Terry Adirim’in görevden alınmasıyla ilgili olarak Bölge Mahkemesi Yargıcı Michael Nachmanoff’un baktığı davada savunma tarafı adına ifade verdi. Adirim, istihbarat teşkilatının kendisini siyasi nedenlerle, özellikle de Covid-19 aşısını savunduğu için görevden aldığını ileri sürüyor.

Adirim, pandemi sırasında ABD Savunma Bakanlığında sağlık işlerinden sorumlu bakan yardımcılığı görevini vekaleten yürüttü. CIA, Adirim’i Nisan 2025’te görevden aldı. Bu karar, aralarında davanın sanıklarından Ivan Raiklin’in de bulunduğu bazı muhafazakâr siyasi yorumcular tarafından o dönemde gündeme getirildi. Adirim’in görevine, tam federal emeklilik hakkını elde etmesine yaklaşık bir ay kala son verildi.

Nachmanoff, Mayıs 2025’te Adirim’in görevden alınmasını geri çevirecek bir ihtiyati tedbir kararı vermeyi reddederken davayı kazanma ihtimali konusunda kuşkularını dile getirdi. CIA ise konunun sıradan bir sözleşme anlaşmazlığı olduğunu savundu.