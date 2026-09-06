Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Sevgilisi Özlem Esmergül'ü kameralardan böyle sakladılar!

İstanbul Kağıthane’deki evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Kılıç’ı koltukta hareketsiz bulan sevgilisi Özlem Esmergül ifade için karakola götürülürken, olay yerine akın eden oyuncu arkadaşlarının Esmergül’ün yüzünü kameralardan gizlemek için verdiği yoğun çaba dikkat çekti.

Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde ölü bulundu. Serhat Mustafa Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül evden karakola götürüldü. Kılıç'ın arkadaşları Esmergül'ün kameralardan sır gibi sakladı.

Seksenler dizisinde canlandırdığı Ergun Plak karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane’deki evinde ölü bulundu.

KAMERALARA KARŞI ETTEN DUVAR ÖRDÜLER

Kılıç'tan perşembe gününden beri haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül, oyuncuyu kontrol etmek için Kağıthane'deki evine gitti. Kılıç'ı salondaki koltukta oturur şekilde hareketsiz buldu.

Özlem Esmergül polise ünlü oyuncunun, kan kanseri tedavisi gördüğünü aktardı. Söz filminin oyuncusu Eren Vurdem ve bazı oyuncular haberi alır almaz olay yerine geldi.

Oyuncu Serhat Kılıç’ın cenazesinin bulunduğu evden ayrılan sevgilisi Özlem Esmergül, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Bu anlarda Esmergül’ün yüzü kameralarda sır gibi saklandı. Serhat Kılıç’ın yakın arkadaşları genç kadının yüzünü göstermemek için bir hayli mücadele etti.